Detienen a tres colombianos con más de una tonelada de cocaína en RD

Santo Domingo, RD.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a otras agencias, decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos.

Esto como resultado de una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La droga estaba distribuida en 1.068 paquetes hallados en una embarcación interceptada tras varias horas de persecución en aguas cercanas a la isla Beata, en una operación coordinada de la Armada y la Fuerza Aérea dominicanas, el Ministerio Público y agencias de inteligencia nacionales e internacionales.