Detienen a tres colombianos con más de una tonelada de cocaína en RD

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a otras agencias, decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos.
Esto como resultado de una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La droga estaba distribuida en 1.068 paquetes hallados en una embarcación interceptada tras varias horas de persecución en aguas cercanas a la isla Beata, en una operación coordinada de la Armada y la Fuerza Aérea dominicanas, el Ministerio Público y agencias de inteligencia nacionales e internacionales.
Notas relacionadas
En la operación también incautaron la lancha de 40 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda, 12 tanques de combustible, tres baterías y equipos de comunicación, según un comunicado de la DNCD.
También intervinieron en la operación varias agencias de Estados Unidos, como la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de EE.UU. (Jiatfs), el Comando Sur y la Administración para el Control de Drogas (DEA), entre otras.
Las fuerzas de seguridad dominicanas han decomisado este año más de 34 toneladas de drogas.
Te puede interesar
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- ¡Se lo llevan! Extraditan a Países Bajos a alias Bomba