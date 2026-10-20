Unos 20 jueces tienen méritos para integrar la SCJ, afirma Maribel Reyes

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La abogada experta en derecho constitucional Maribel Reyes consideró que alrededor de 20 jueces evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) reúnen las condiciones para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de la cuenta regresiva para la selección de sus nuevos miembros y de quien presidirá el alto tribunal.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Reyes valoró las evaluaciones realizadas por el CNM y señaló que, de los 82 candidatos que se presentaron al proceso, identifica una veintena que, a su juicio, cumple con los requisitos para ocupar esas posiciones.
La jurista destacó la preparación de varios jueces de carrera y afirmó que algunos cuentan con méritos suficientes incluso para presidir la Suprema Corte de Justicia. También consideró que los abogados litigantes y académicos pueden aportar al tribunal desde sus respectivas experiencias profesionales.
Reyes favorece una selección basada en méritos
La especialista sostuvo que la selección no debe reducirse a los nombres que se mencionan públicamente, pues el proceso también incluye evaluaciones de las condiciones personales, morales y profesionales de los aspirantes.
“Hay personas que tienen el traje hecho y al final se quedan con el traje”, expresó Reyes al explicar que un candidato puede no tener un buen desempeño durante las entrevistas o no reunir todas las condiciones necesarias para ejercer la función judicial.
Asimismo, valoró las preguntas formuladas por los consejeros, especialmente las relacionadas con la nueva Ley de Casación, y consideró que contribuyeron a examinar la preparación de los aspirantes.
Notas relacionadas
Plantea una justicia transparente y oportuna
Reyes señaló que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia tendrá el desafío de fortalecer la transparencia, responder a las exigencias de la sociedad y garantizar una justicia oportuna.
Indicó que el sistema judicial también debe tomar en cuenta las condiciones humanas y las necesidades básicas de quienes trabajan en él, para que puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada.
La abogada agregó que la transformación del Poder Judicial requiere diálogo con los sectores políticos y sociales, así como coordinación con las iglesias, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para enfrentar los problemas que llegan a los tribunales.
Considera necesaria una representación equilibrada de mujeres
En cuanto a la participación femenina, Reyes afirmó que, desde su valoración personal, las mujeres que participaron en las entrevistas demostraron una preparación y calidad en sus respuestas que considera superior a la de los hombres.
Además, sostuvo que existen al menos tres candidatas con méritos suficientes para ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia y manifestó su expectativa de que la selección garantice una representación equilibrada de mujeres y hombres.
Reyes concluyó que la elección debe priorizar los méritos, la preparación y la capacidad de los seleccionados para contribuir a una justicia independiente, sólida y basada en la ley.
Te puede interesar
- Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad
- CMD denuncia falta de nombramientos: «Hay 15 mil médicos desempleados»
- Henry Molina y Justiniano Montero inician transición en la Suprema
- Periodista afirma que Santiago Peña podría enfrentar prisión por caso Ueno Bank
- Jesús Colón afirma que Carolina Mejía ganará la convención del PRM