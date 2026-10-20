Unos 20 jueces tienen méritos para integrar la SCJ, afirma Maribel Reyes

La abogada experta en derecho constitucional Maribel Reyes consideró que alrededor de 20 jueces evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) reúnen las condiciones para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de la cuenta regresiva para la selección de sus nuevos miembros y de quien presidirá el alto tribunal.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Reyes valoró las evaluaciones realizadas por el CNM y señaló que, de los 82 candidatos que se presentaron al proceso, identifica una veintena que, a su juicio, cumple con los requisitos para ocupar esas posiciones.

La jurista destacó la preparación de varios jueces de carrera y afirmó que algunos cuentan con méritos suficientes incluso para presidir la Suprema Corte de Justicia. También consideró que los abogados litigantes y académicos pueden aportar al tribunal desde sus respectivas experiencias profesionales.

Publicidad

Reyes favorece una selección basada en méritos

La especialista sostuvo que la selección no debe reducirse a los nombres que se mencionan públicamente, pues el proceso también incluye evaluaciones de las condiciones personales, morales y profesionales de los aspirantes.

“Hay personas que tienen el traje hecho y al final se quedan con el traje”, expresó Reyes al explicar que un candidato puede no tener un buen desempeño durante las entrevistas o no reunir todas las condiciones necesarias para ejercer la función judicial.

Asimismo, valoró las preguntas formuladas por los consejeros, especialmente las relacionadas con la nueva Ley de Casación, y consideró que contribuyeron a examinar la preparación de los aspirantes.