Una mayoría demócrata podría aumentar presión sobre RD por política migratoria

Un eventual avance del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos podría aumentar el escrutinio sobre la política migratoria de República Dominicana, especialmente en lo relacionado con Haití, y generar nuevas presiones diplomáticas sobre el país.

Así lo plantearon el analista internacional y exrepresentante dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Josué Fiallo, y el politólogo e internacionalista Luis González, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, en la que analizaron las posibles repercusiones de las elecciones de medio término estadounidenses para la región y República Dominicana.

Fiallo explicó que una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitiría a ese partido controlar comités importantes, como el de Relaciones Exteriores, desde donde podrían impulsar investigaciones y cuestionamientos sobre las políticas de la administración del presidente Donald Trump.

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En ese contexto, advirtió que República Dominicana debe prepararse para ofrecer explicaciones sobre su política migratoria y demostrar los mecanismos que utiliza para proteger los derechos humanos y cumplir los compromisos internacionales.

El exrepresentante dominicano ante la OEA recordó que legisladores demócratas han expresado preocupación por el tratamiento migratorio y por las operaciones de seguridad en Haití, asuntos que podrían recibir mayor atención del Congreso.

Mayor escrutinio a las políticas de Trump

Fiallo sostuvo que el control demócrata de una o ambas cámaras permitiría realizar citaciones, abrir investigaciones y ejercer presión sobre funcionarios de la administración estadounidense, aunque no necesariamente tendría los votos suficientes para concretar un juicio político contra Trump o superar un eventual veto presidencial.

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Por su parte, Luis González consideró que el cambio en la composición del Congreso representaría un contrapeso a las decisiones del mandatario, pero advirtió que no necesariamente provocaría modificaciones profundas en la política migratoria ejecutiva.

El politólogo señaló que una nueva correlación de fuerzas podría favorecer a la comunidad latina y generar mayores cuestionamientos a las medidas migratorias, aunque mantuvo reservas sobre el impacto específico que tendría en la posición estadounidense frente a Haití.

Representación dominicana en el Congreso

Fiallo también destacó el crecimiento de la representación de origen dominicano en la política estadounidense. Explicó que, de acuerdo con las proyecciones comentadas durante la entrevista, el país podría pasar de dos a tres representantes dominicanos en la Cámara de Representantes, con la posible incorporación de Manny Rutinel, por Colorado.

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Participan más de 30 aspirantes de origen dominicano en las elecciones federales, estatales y locales.

A su juicio, este escenario representa una oportunidad para fortalecer los vínculos políticos y defender los intereses dominicanos, especialmente ante las negociaciones comerciales con Estados Unidos.