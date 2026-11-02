Magín Díaz: «Un ministro de Hacienda no puede vender pesimismo»

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que las declaraciones positivas del Gobierno sobre el comportamiento de la economía dominicana no responden al optimismo, sino a resultados económicos que, a su juicio, pueden comprobarse.

«Es que un ministro de Hacienda no puede vender pesimismo. Ahora, hay que ser realistas», expresó Díaz durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

El funcionario defendió el desempeño económico de República Dominicana frente al complejo panorama internacional y aseguró que el país mantiene condiciones de estabilidad, crecimiento y capacidad de respuesta ante los efectos de la crisis.

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Como parte de sus argumentos, indicó que la economía dominicana continúa creciendo, las remesas superan los 1,000 millones de dólares mensuales y el turismo mantiene un crecimiento de dos dígitos.

También destacó que las exportaciones siguen aumentando, pese al incremento de los aranceles de Estados Unidos, y proyectó que la inversión extranjera directa superará los 5,000 millones de dólares durante este año.

«La economía está creciendo, de eso no hay duda. Y eso es un logro en esta coyuntura», manifestó.

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Díaz agregó que el país podría registrar un crecimiento superior al promedio de América Latina, cuya expansión económica estima entre un 2 % y un 2.3 % para este año.