Magín Díaz: «Un ministro de Hacienda no puede vender pesimismo»

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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que las declaraciones positivas del Gobierno sobre el comportamiento de la economía dominicana no responden al optimismo, sino a resultados económicos que, a su juicio, pueden comprobarse.
«Es que un ministro de Hacienda no puede vender pesimismo. Ahora, hay que ser realistas», expresó Díaz durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.
El funcionario defendió el desempeño económico de República Dominicana frente al complejo panorama internacional y aseguró que el país mantiene condiciones de estabilidad, crecimiento y capacidad de respuesta ante los efectos de la crisis.
Como parte de sus argumentos, indicó que la economía dominicana continúa creciendo, las remesas superan los 1,000 millones de dólares mensuales y el turismo mantiene un crecimiento de dos dígitos.
También destacó que las exportaciones siguen aumentando, pese al incremento de los aranceles de Estados Unidos, y proyectó que la inversión extranjera directa superará los 5,000 millones de dólares durante este año.
«La economía está creciendo, de eso no hay duda. Y eso es un logro en esta coyuntura», manifestó.
Díaz agregó que el país podría registrar un crecimiento superior al promedio de América Latina, cuya expansión económica estima entre un 2 % y un 2.3 % para este año.
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Gobierno apuesta a medidas graduales frente a la crisis
El ministro reconoció que estos indicadores favorables no significan que la crisis internacional no esté afectando a la población, especialmente por el incremento de los precios de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes.
Explicó que el Gobierno ha optado por aplicar aumentos graduales en los combustibles y mantener subsidios para evitar que el impacto de los precios internacionales se traslade de manera abrupta a los consumidores.
Según Díaz, sin esas medidas la inflación dominicana podría situarse entre un 8 % y un 10 %, en lugar del promedio cercano al 5 % que estima actualmente.
«No vamos a dejar caer la economía, ni mucho menos», aseguró.
Asimismo, destacó que el Banco Central dispone de aproximadamente 15,000 millones de dólares en reservas internacionales, lo que, a su entender, constituye un respaldo importante frente a posibles dificultades externas.
Díaz sostuvo que el país también conserva acceso al crédito de organismos internacionales y cuenta con capacidad de endeudamiento para responder ante eventuales necesidades de financiamiento.
Sin embargo, reconoció que no es posible establecer un plan rígido para los próximos 24 meses, debido a la incertidumbre de los mercados internacionales y a los cambios constantes en los precios de los derivados del petróleo, los alimentos y las tasas de interés.
«Esto se maneja de día a día», puntualizó el ministro, al defender la respuesta gradual del Gobierno ante una crisis que, afirmó, tiene su origen fuera del país.
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