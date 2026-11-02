Magín Díaz insiste en la necesidad de una reforma fiscal

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró que República Dominicana necesitará discutir una reforma fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, debido a que los ingresos actuales no son suficientes para cubrir las necesidades y compromisos del Estado.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Díaz explicó que alrededor del 85 % del presupuesto se encuentra comprometido en partidas como educación, salud e intereses de la deuda, una situación que, según indicó, no es nueva y se mantiene desde hace más de una década.

El funcionario señaló que los ingresos fiscales del país representan aproximadamente entre el 15.5 % y el 16 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto público ronda entre el 19 % y el 19.5 %.

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«En algún momento habrá que sentarse a ver de qué tamaño queremos el Estado. Y si el tamaño que queremos es de 19 o 20 %, pues en algún momento se necesitará más recaudación», expresó.

Díaz explicó que el déficit fiscal promedio de República Dominicana durante los últimos 20 años ha rondado el 3 % del PIB y que el crecimiento económico ha permitido mantener la deuda pública en niveles sostenibles como proporción de la economía.

No obstante, insistió en que la prudencia fiscal debe mantenerse para evitar que los compromisos financieros del Gobierno comprometan la estabilidad macroeconómica.

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Plan anticrisis y cambios tributarios

Al referirse al plan anticrisis aprobado por el Congreso Nacional, el ministro lo calificó como un logro, al considerar que representa la primera reforma de este tipo que consigue aprobarse en 14 años.

Aclaró que no se trata exclusivamente de una iniciativa recaudatoria, pues también contempla beneficios para las empresas, entre ellos la eliminación de tres impuestos y del pago del anticipo para más del 85 % de las compañías a partir de enero.

«No fue solo una reforma recaudatoria», sostuvo Díaz, al explicar que las medidas buscan mejorar el cumplimiento tributario y corregir distorsiones del sistema impositivo.

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El funcionario estimó que el plan podría generar entre RD$60,000 millones y RD$70,000 millones en un año completo, aunque una parte importante de sus disposiciones entrará en vigencia en 2027.