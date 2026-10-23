Efectos del consumo compulsivo de pornografía en la salud mental

El psiquiatra José Miguel Gómez advirtió sobre los riesgos del consumo problemático de pornografía y sus posibles consecuencias en la salud mental, el rendimiento académico y las relaciones interpersonales, durante su participación en el programa Despierta con CDN.

El especialista explicó que el acceso constante a estos contenidos a través de internet puede favorecer conductas compulsivas, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

“La adicción a la pornografía sí está aumentando y lamentablemente en salud mental preocupa”, expresó Gómez, quien aclaró que no todas las personas que consumen estos contenidos desarrollan una adicción.

Publicidad

El psiquiatra recomendó fortalecer la educación sexual, establecer límites al uso de internet y supervisar la actividad digital de los menores. También sugirió promover actividades deportivas, culturales y recreativas para reducir el aislamiento social.

Asimismo, alertó sobre los riesgos de explotación y manipulación de menores en las plataformas digitales, por lo que instó a los padres a mantenerse atentos a las interacciones de sus hijos en línea.