Hay suficiente pollo para Navidad, pero también exceso en importaciones

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) afirmó que el país cuenta con suficiente producción de pollo para abastecer el mercado durante la Navidad, pero advirtió que el aumento de las importaciones podría afectar los precios y la sostenibilidad de los productores nacionales.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el presidente de la entidad, Pavel Concepción, Miguel Lajara y Gregory Marte, directivos de la ADA, explicaron que la producción nacional se prepara para aportar unos 25 millones de pollos en diciembre, a los que se suman alrededor de dos millones almacenados por el sector.

Concepción indicó que se proyecta la llegada de otros dos millones de pollos importados para ese mes, en un contexto en el que las compras en el exterior se han incrementado debido a la caída de los precios internacionales.

Publicidad

El dirigente sostuvo que las importaciones han aumentado significativamente, pese al crecimiento de la producción local, lo que genera preocupación por el abastecimiento y los precios.

Según explicó, el año pasado se importó un promedio mensual de 1.17 millones de libras de pollo y sus partes, mientras que este año la cifra ronda los 2.04 millones de libras mensuales, de acuerdo con las estadísticas monitoreadas por el sector.

Piden regular las importaciones

La asociación considera que el ingreso de pollo importado debe responder a una planificación estable y no depender únicamente de las variaciones de los precios internacionales.

Publicidad

De izquierda a derecha: Miguel Lajara, directivo de ADA; Pavel Concepción, presidente de la ADA y Gregory Marte, director ejecutivo / Danny Polanco.

“Necesitamos regular las importaciones”, expresó Concepción, al plantear que los importadores establezcan un programa que permita determinar las cantidades necesarias para el mercado cada mes.

Indicó que la producción nacional ha aumentado para responder a la demanda y que la entrada de grandes volúmenes de pollo importado puede desplazar productos locales, especialmente cortes como pechugas, alas y muslos.

El sector avícola sostiene que su respuesta ha sido mantener las granjas trabajando a máxima capacidad y sustituir las importaciones en la medida de lo posible.