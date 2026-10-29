Hay suficiente pollo para Navidad, pero también exceso en importaciones

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La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) afirmó que el país cuenta con suficiente producción de pollo para abastecer el mercado durante la Navidad, pero advirtió que el aumento de las importaciones podría afectar los precios y la sostenibilidad de los productores nacionales.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el presidente de la entidad, Pavel Concepción, Miguel Lajara y Gregory Marte, directivos de la ADA, explicaron que la producción nacional se prepara para aportar unos 25 millones de pollos en diciembre, a los que se suman alrededor de dos millones almacenados por el sector.
Concepción indicó que se proyecta la llegada de otros dos millones de pollos importados para ese mes, en un contexto en el que las compras en el exterior se han incrementado debido a la caída de los precios internacionales.
El dirigente sostuvo que las importaciones han aumentado significativamente, pese al crecimiento de la producción local, lo que genera preocupación por el abastecimiento y los precios.
Según explicó, el año pasado se importó un promedio mensual de 1.17 millones de libras de pollo y sus partes, mientras que este año la cifra ronda los 2.04 millones de libras mensuales, de acuerdo con las estadísticas monitoreadas por el sector.
Piden regular las importaciones
La asociación considera que el ingreso de pollo importado debe responder a una planificación estable y no depender únicamente de las variaciones de los precios internacionales.
“Necesitamos regular las importaciones”, expresó Concepción, al plantear que los importadores establezcan un programa que permita determinar las cantidades necesarias para el mercado cada mes.
Indicó que la producción nacional ha aumentado para responder a la demanda y que la entrada de grandes volúmenes de pollo importado puede desplazar productos locales, especialmente cortes como pechugas, alas y muslos.
El sector avícola sostiene que su respuesta ha sido mantener las granjas trabajando a máxima capacidad y sustituir las importaciones en la medida de lo posible.
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Producción local y precios al consumidor
Durante la entrevista, los representantes del sector también explicaron que el precio del pollo varía según el canal de comercialización. Señalaron que el precio en granja ronda los RD$38 por libra, mientras que en supermercados se sitúa entre RD$79 y RD$84, con establecimientos más pequeños que pueden venderlo a RD$90.
Concepción consideró que una mayor estabilidad de la producción y de los precios podría contribuir a reducir los márgenes de intermediación y permitir que el producto llegue a los consumidores a un costo menor.
La asociación también destacó el crecimiento de la producción de huevos, que pasó de unos 200 millones a cerca de 400 millones mensuales, aunque indicó que la reducción de las exportaciones hacia Cuba ha incidido en los precios que reciben los productores.
Los representantes del sector reiteraron que mantener una producción nacional sólida es clave para garantizar el abastecimiento y evitar que las variaciones de las importaciones afecten la estabilidad de la actividad avícola dominicana.
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