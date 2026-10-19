Rafael Burgos: «Fusión del CEA y Bienes Nacionales está en un 98%»

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, informó que el proceso de fusión de ambas instituciones registra un avance del 98 %, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.
Burgos Gómez explicó que la integración administrativa está prácticamente completada, aunque todavía se requieren procedimientos legales para incorporar formalmente al Consejo Estatal del Azúcar y a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
El funcionario indicó que se trabaja en una nueva legislación para completar el proceso, luego de que la primera propuesta aprobada por el Congreso fuera vetada por no contemplar todos los aspectos necesarios.
Censo registra 44 mil propiedades del Estado
Durante la entrevista, Burgos Gómez informó que el primer Censo Nacional de Patrimonio del Estado Dominicano identificó unas 44,000 propiedades estatales, valoradas en aproximadamente RD$42 billones.
Como parte de ese proceso, explicó que se incorporaron 3.5 millones de tareas de tierra a un fideicomiso destinado a facilitar inversiones en turismo, agroindustria, parques industriales y otras actividades productivas.
Precisó que esos terrenos representan alrededor del 5 % de las propiedades identificadas, mientras que el resto permanece bajo la administración y protección del Estado dominicano.
CEA proyecta entregar 14 mil títulos de propiedad
Burgos Gómez también informó que el CEA desarrolla un programa para entregar 110,000 títulos de propiedad a personas que adquirieron terrenos en urbanizaciones de esa institución y que llevan décadas esperando la documentación.
Señaló que ya fueron recuperados y digitalizados archivos que estaban deteriorados y dispersos, como parte de los trabajos para regularizar esos inmuebles.
El funcionario adelantó que próximamente se entregarán 14,000 títulos en la Franja de las Américas, con una primera entrega de 2,000 documentos prevista para la semana siguiente a la entrevista.
Asimismo, indicó que, durante la actual gestión, se han entregado 173,000 títulos mediante la comisión de titulación que trabaja con terrenos del Estado y de distintas instituciones públicas.
Notas relacionadas
Ingenio Barahona opera sin deudas, según Burgos Gómez
En relación con el sector azucarero, el director del CEA afirmó que el ingenio de Barahona, que permanece arrendado, ha realizado inversiones para recuperar terrenos, aumentar la producción de caña y azúcar y avanzar en la mecanización de sus operaciones.
Explicó que, al asumir la institución, el ingenio acumulaba una deuda de RD$1,250 millones, que, según indicó, fue saldada, lo que permitió recuperar la propiedad estatal sin esos pasivos.
Burgos Gómez agregó que ya se adquirieron dos máquinas para modernizar las operaciones agrícolas y mejorar la competitividad de la empresa.
Proponen crear un Ministerio de Patrimonio del Estado
El funcionario también planteó la posibilidad de crear un Ministerio de Patrimonio del Estado Dominicano o una superintendencia encargada de administrar los bienes públicos.
Consideró que el patrimonio estatal requiere una estructura institucional con mayor capacidad jurídica y administrativa, así como mecanismos que garanticen su protección y eviten su utilización con fines políticos.
Burgos Gómez sostuvo que los bienes del Estado pertenecen al pueblo dominicano y deben gestionarse con responsabilidad para contribuir al desarrollo nacional.
Te puede interesar
- Fallece Rafael Reyes, rector de la Universidad Nacional Evangélica
- Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad
- CMD denuncia falta de nombramientos: «Hay 15 mil médicos desempleados»
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde