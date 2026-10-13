Fomac permitirá ampliar el acceso a medicamentos de alto costo en RD

El Fondo de Medicamentos de Alto Costo (Fomac) permitirá ampliar el acceso a tratamientos para pacientes con enfermedades graves, mediante un mecanismo de financiamiento que contempla la compra de 13 medicamentos para cubrir 16 patologías, informaron Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, y Carlos Sánchez, director de Acceso a Medicamentos de Alto Costo.

Durante una entrevista en Despierta con CDN, ambos explicaron que el fondo tendrá un período de un año para su capitalización y adecuación operativa antes de comenzar a funcionar. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de estos tratamientos y reducir las listas de espera.

Sánchez explicó que el Fomac contempla medicamentos para distintos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, atrofia muscular espinal y una enfermedad endocrinológica.

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“Con el Fomac vamos a cubrir […] 13 medicamentos fundamentalmente, muy caros todos y 16 patologías”, expresó.

El funcionario indicó que el nuevo mecanismo se financiará con recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social y permitirá realizar compras conjuntas a gran escala, con el objetivo de reducir costos sin comprometer la calidad de los medicamentos.

«El financiamiento viene del Sistema Nacional de Seguridad Social y esto le da sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo», dijo Sánchez.

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Sin copago para los pacientes

Sánchez precisó que los pacientes beneficiados no tendrán que pagar copagos por los medicamentos adquiridos mediante el fondo. Además, estimó que, una vez entre en funcionamiento, la entrega podría realizarse en menos de diez días tras completar el proceso de autorización.

De su lado, Ceara Hatton señaló que el país necesita revisar la estructura de oferta y demanda de medicamentos para procurar tratamientos eficaces a costos más sostenibles.

Las autoridades explicaron que el Fomac se sumará a los mecanismos existentes de cobertura de medicamentos de alto costo, mientras se preparan las instituciones para su implementación. Sánchez también indicó que se trabaja en un plan puente para incorporar nuevos pacientes y reducir las listas de espera actuales.