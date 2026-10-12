Feminicidios aumentan y dejan a más de 100 niños sin sus madres

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La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, advirtió sobre el aumento de los feminicidios en República Dominicana y llamó a las autoridades a fortalecer la prevención, mejorar la protección de las víctimas y garantizar un seguimiento efectivo de las denuncias por violencia de género.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Fondeur informó que, al comparar el mismo período de 2025 y 2026, se registran 23 casos más de mujeres asesinadas por sus exparejas.
La activista destacó que estas muertes han dejado a 103 niños y adolescentes en la orfandad. Además, señaló que siete de las 73 víctimas registradas en las estadísticas de la fundación eran menores de edad. Los mismos con edades de entre 14 y 17 años.
Fondeur expresó preocupación porque, según informaciones difundidas por los medios de comunicación, cuatro de las mujeres asesinadas ya contaban con órdenes de protección.
Ante esta situación, consideró necesario establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de esas medidas y eviten que se conviertan en documentos sin efectividad.
La presidenta de la fundación planteó que la Policía Nacional y las autoridades judiciales deben dar seguimiento a cada caso para identificar los riesgos y garantizar la seguridad de las mujeres amenazadas.
También sostuvo que la respuesta institucional debe incluir una mayor coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública.
Notas relacionadas
Yanira Fondeur insiste en priorizar la prevención
La representante de Vida Sin Violencia afirmó que la prevención debe ocupar un lugar prioritario en las estrategias del Estado para enfrentar los feminicidios.
Explicó que la educación sobre igualdad, respeto y resolución pacífica de conflictos debe comenzar desde la niñez. Esto debido a que algunos menores crecen en entornos donde las conductas violentas se normalizan y luego se reproducen en sus relaciones.
Asimismo, consideró necesario ampliar los centros de intervención conductual para hombres y los servicios de atención psicológica para las mujeres sobrevivientes de violencia.
Fondeur también abogó por desarrollar campañas educativas dirigidas a promover una masculinidad respetuosa, empática y corresponsable.
En ese sentido, insistió en que los celos obsesivos, las amenazas y las conductas de control son señales de alerta que las familias y las comunidades deben tomar en serio.
La activista sostuvo que un agresor no modifica su comportamiento sin la intervención de profesionales especializados. Por ello, llamó a las familias a actuar ante las primeras señales de violencia y no confiar únicamente en promesas de cambio.
Pide una respuesta integral contra los feminicidios
Fondeur consideró que República Dominicana necesita un abordaje integral para reducir los feminicidios, que combine educación, prevención, protección efectiva y atención a las víctimas.
Asimismo, mencionó como referencia el modelo de legislación integral aplicado en España y expresó su expectativa de que el Congreso dominicano conozca y apruebe iniciativas dirigidas a enfrentar la violencia contra las mujeres.
No obstante, aclaró que aumentar las penas o aprobar nuevas leyes no garantiza, por sí solo, una reducción de estos crímenes.
La presidenta de Vida Sin Violencia insistió en que las autoridades deben evaluar los resultados de las políticas existentes, investigar las fallas institucionales y corregir las medidas que no estén funcionando.
Finalmente, llamó a las familias a identificar las primeras señales de control en las relaciones de pareja, especialmente entre adolescentes. Entre ellas mencionó la vigilancia de las redes sociales, la imposición sobre la vestimenta y las restricciones para relacionarse con otras personas.
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