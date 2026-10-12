Feminicidios aumentan y dejan a más de 100 niños sin sus madres

La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, advirtió sobre el aumento de los feminicidios en República Dominicana y llamó a las autoridades a fortalecer la prevención, mejorar la protección de las víctimas y garantizar un seguimiento efectivo de las denuncias por violencia de género.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Fondeur informó que, al comparar el mismo período de 2025 y 2026, se registran 23 casos más de mujeres asesinadas por sus exparejas.

La activista destacó que estas muertes han dejado a 103 niños y adolescentes en la orfandad. Además, señaló que siete de las 73 víctimas registradas en las estadísticas de la fundación eran menores de edad. Los mismos con edades de entre 14 y 17 años.

Publicidad

Yanira Fondeur durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

Fondeur expresó preocupación porque, según informaciones difundidas por los medios de comunicación, cuatro de las mujeres asesinadas ya contaban con órdenes de protección.

Ante esta situación, consideró necesario establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de esas medidas y eviten que se conviertan en documentos sin efectividad.

La presidenta de la fundación planteó que la Policía Nacional y las autoridades judiciales deben dar seguimiento a cada caso para identificar los riesgos y garantizar la seguridad de las mujeres amenazadas.

Publicidad

También sostuvo que la respuesta institucional debe incluir una mayor coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública.