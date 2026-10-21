Félix Portes cuestiona decisión judicial en el caso Jet Set

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El abogado especialista en Derecho Penal Félix Portes cuestionó la decisión del juez que cambió la calificación jurídica del caso Jet Set, al considerar que la resolución adelantó valoraciones sobre hechos que todavía deben ser examinados durante el juicio.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Portes explicó que, aunque el magistrado modificó la calificación de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual, el tribunal colegiado que conocerá el proceso no está obligado a mantener esa interpretación.
“El tribunal colegiado tendrá en sus manos el proceso completo. Tendrá que ver todas las pruebas, valorar todas las pruebas y determinar” si los acusados son culpables o inocentes, sostuvo el jurista.
Cuestiona los argumentos de la resolución
Portes consideró que el juez se excedió al incluir en su resolución valoraciones que, a su juicio, corresponden a una sentencia definitiva, pese a que la defensa todavía no había presentado sus pruebas ni sus argumentos.
Aclaró que una resolución judicial que decide un incidente no equivale a una sentencia condenatoria, ya que esta última determina la culpabilidad o inocencia de los acusados al concluir el juicio.
El abogado indicó que esa forma de argumentar podría dar lugar a cuestionamientos de la defensa por posibles afectaciones al derecho a un juicio previo y a la presunción de inocencia.
El tribunal decidirá según las pruebas
El especialista explicó que el tribunal colegiado deberá evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los querellantes y la defensa antes de determinar la responsabilidad penal de los imputados y la calificación jurídica que corresponda.
En ese sentido, señaló que la nueva calificación no constituye una decisión definitiva sobre la culpabilidad de los acusados y que el resultado dependerá de los elementos probatorios que se presenten durante el proceso.
Portes también criticó el manejo del Ministerio Público en el caso, al considerar que ha actuado de manera incoherente en relación con la calificación jurídica sostenida durante el proceso.
“El caso es ahora que comienza, básicamente, desde cero. Todas las pruebas hay que ventilar de nuevo”, afirmó.
Notas relacionadas
El proceso podría contemplar penas mayores
Portes explicó que el cambio de calificación amplía el escenario jurídico que deberá valorar el tribunal, pues el proceso ya no se limita a la acusación por homicidio involuntario.
No obstante, reiteró que la decisión final dependerá de las pruebas, los peritajes y los argumentos de las partes, por lo que el tribunal colegiado conserva la responsabilidad de determinar los hechos y establecer las consecuencias legales correspondientes.
El abogado también recordó que los acuerdos y desistimientos definitivos alcanzados por algunos querellantes tienen consecuencias legales, por lo que no basta con haber resultado afectado por el hecho para reclamar una indemnización: deben cumplirse los requisitos establecidos por la ley.
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