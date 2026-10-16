¿Qué factores mentales inciden en la delincuencia en República Dominicana?

El psiquiatra José Miguel Gómez advierte que la delincuencia tiene múltiples causas sociales y familiares, por lo que considera necesario fortalecer la prevención, la educación y la atención temprana para enfrentar este problema en República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Gómez explica que factores como la deserción escolar, la disfunción familiar, el maltrato infantil, la violencia y la exclusión social pueden incidir en las conductas delictivas.

El especialista plantea que las respuestas frente a la delincuencia no deben limitarse a sus consecuencias, sino que también deben abordar las condiciones que favorecen su aparición. En ese sentido, destaca el papel de la familia, la escuela y las instituciones públicas en la prevención.