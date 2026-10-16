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¿Qué factores mentales inciden en la delincuencia en República Dominicana?

El psiquiatra José Miguel Gómez advierte que la delincuencia tiene múltiples causas sociales y familiares, por lo que considera necesario fortalecer la prevención, la educación y la atención temprana para enfrentar este problema en República Dominicana. Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Gómez explica que factores como la deserción escolar, la disfunción […]

Oliver Mata
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El psiquiatra José Miguel Gómez advierte que la delincuencia tiene múltiples causas sociales y familiares, por lo que considera necesario fortalecer la prevención, la educación y la atención temprana para enfrentar este problema en República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Gómez explica que factores como la deserción escolar, la disfunción familiar, el maltrato infantil, la violencia y la exclusión social pueden incidir en las conductas delictivas.

El especialista plantea que las respuestas frente a la delincuencia no deben limitarse a sus consecuencias, sino que también deben abordar las condiciones que favorecen su aparición. En ese sentido, destaca el papel de la familia, la escuela y las instituciones públicas en la prevención.

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Asimismo, señala la importancia de identificar a tiempo las conductas preocupantes en niños y adolescentes y procurar la orientación profesional necesaria, además de impulsar políticas públicas y servicios comunitarios que contribuyan a reducir los factores de riesgo.

Gómez también se refiere al papel de la Policía en la sociedad y sostiene que su función es preservar el orden, perseguir los delitos y poner a los responsables a disposición de la justicia. En ese contexto, afirma: “La Policía no puede ser quien determina quién vive y quién muere”.

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