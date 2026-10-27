Exembajador asegura que no se pueden celebrar elecciones en Haití este año

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El exembajador de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó este martes que resulta imposible celebrar comicios en su país durante este año debido al clima de inseguridad y al desplazamiento masivo de ciudadanos provocado por el accionar de las bandas armadas.
Durante su participación en el programa televisivo Despierta con CDN, Paraison se refirió a la actual crisis de violencia que atraviesa la vecina nación, enfatizando que el calendario publicado por el Consejo Electoral Provisional no se podrá ejecutar.
«Es fundamental crear las condiciones de seguridad para que la gente, primero, para que los mismos candidatos puedan desarrollar sus campañas (…). Todavía no tenemos ese ambiente (…) No hay forma de que tengamos las elecciones este año en Haití», sostuvo el diplomático.
Paraison explicó que a la falta de garantías de seguridad en los centros de votación se suma la delocalización de más de 1.5 millones de personas desplazadas de sus hogares, así como la migración hacia el exterior.
Notas relacionadas
Despliegue de tropas salvadoreñas y repliegue de bandas
Al abordar la situación en el terreno operativo y la reciente desaparición de militares salvadoreños en territorio haitiano, Paraison destacó la llegada de un contingente del ejército de El Salvador para integrarse a la Fuerza Múltiple de Apoyo a la Seguridad. Estimó que alrededor de 700 soldados salvadoreños ya han ingresado a Haití con respaldo logístico de los Estados Unidos.
El diplomático señaló que la presencia militar internacional ya está generando los primeros resultados en el combate al crimen organizado alrededor de Puerto Príncipe.
«Es la primera vez que estamos viendo algo tan evidente. Hay cierta desbandada (…) Toda esa zona está bajo control de las fuerzas internacionales y de la policía haitiana», aseguró, tras explicar que jefes de pandillas como el de Lanmò San Jou (400 Mawozo) han intentado desvincularse públicamente de las agresiones a tropas extranjeras.
Paraison exhortó a sostener una acción internacional «dinámica» para recuperar definitivamente los territorios tomados por las pandillas y abogó por que la trágica situación impulse un «combate sin tregua en contra de estos criminales sin alma».
Apoyo dominicano y cooperación bilateral de inteligencia
Respecto a la posición adoptada por el Gobierno dominicano ante el conflicto, el exembajador valoró como prudente y acertada la decisión de abstenerse de intervenciones militares directas en los asuntos internos haitianos.
«Ha sido una posición de Estado de la República Dominicana no intervenir, y entiendo que es lo correcto no intervenir militarmente en conflictos internos en Haití (…) A nivel bilateral, por el peso de nuestra historia, eso es lo correcto», puntualizó.
Asimismo, resaltó que la República Dominicana siempre ha prestado auxilio humanitario y médico a soldados extranjeros heridos. Finalmente, sugirió un encuentro urgente entre los mandos militares y de inteligencia de ambos países para enviar una señal clara de cooperación en la frontera común y restablecer la paz en toda la isla.
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