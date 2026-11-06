Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, afirmó que no retirará el proyecto de ley sobre reconstrucción de documentos personales, pese al rechazo expresado por la Dirección Ejecutiva de esa organización política, que le pidió desistir de la iniciativa.

Durante una entrevista telefónica en el programa Despierta con CDN, la legisladora defendió la propuesta sometida ante la Cámara de Diputados y aseguró que responde a las dificultades que enfrentan ciudadanos para obtener o renovar su cédula de identidad y electoral.

Al ser preguntada directamente sobre si retiraría el proyecto ante las críticas y la posición asumida por el PRM, Almánzar respondió: “No, no lo voy a retirar”.

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La diputada aclaró que la iniciativa no busca entregar documentos de identidad a personas que no sean dominicanas, sino establecer un procedimiento para atender casos de ciudadanos que tienen dificultades con su documentación.

“Este proyecto no busca dar cédula. Lo primero es para ejecutar esta ley, la persona tiene que tener cédula dominicana, obviamente, su cédula dominicana para entrar en el beneficio”, explicó.