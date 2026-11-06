Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad

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La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, afirmó que no retirará el proyecto de ley sobre reconstrucción de documentos personales, pese al rechazo expresado por la Dirección Ejecutiva de esa organización política, que le pidió desistir de la iniciativa.
Durante una entrevista telefónica en el programa Despierta con CDN, la legisladora defendió la propuesta sometida ante la Cámara de Diputados y aseguró que responde a las dificultades que enfrentan ciudadanos para obtener o renovar su cédula de identidad y electoral.
Al ser preguntada directamente sobre si retiraría el proyecto ante las críticas y la posición asumida por el PRM, Almánzar respondió: “No, no lo voy a retirar”.
La diputada aclaró que la iniciativa no busca entregar documentos de identidad a personas que no sean dominicanas, sino establecer un procedimiento para atender casos de ciudadanos que tienen dificultades con su documentación.
“Este proyecto no busca dar cédula. Lo primero es para ejecutar esta ley, la persona tiene que tener cédula dominicana, obviamente, su cédula dominicana para entrar en el beneficio”, explicó.
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Diputada defiende alcance de la iniciativa
Almánzar indicó que la propuesta contempla distintos escenarios de personas cuyos documentos requieren revisión por parte de la Junta Central Electoral (JCE).
Explicó que incluye casos de dominicanos que, tras una investigación del órgano electoral, podrían obtener su cédula; personas de nacionalidad extranjera cuya situación documental tendría que resultar determinada, y otros casos en los que, según afirmó, no se ha podido establecer una nacionalidad.
La legisladora sostuvo que la iniciativa cuenta con el respaldo de 64 diputados, quienes, según dijo, han identificado situaciones similares entre ciudadanos de sus respectivas demarcaciones.
La posición de Almánzar se produce luego de que la Dirección Ejecutiva del PRM rechazara categóricamente el anteproyecto y señalara que este no representa la postura institucional de la organización ni se consultó con sus organismos de dirección o su bloque legislativo.
El vicepresidente ejecutivo del partido, Deligne Ascención, exhortó a la diputada y a los demás congresistas oficialistas a respaldar los procedimientos establecidos por la JCE para atender los problemas de documentación.
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