DD.HH. reporta 23 muertes en «intercambios de disparos» durante octubre

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, informó que esa organización contabiliza 23 muertes en supuestos intercambios de disparos durante octubre y advirtió que la cifra podría ser mayor que la reportada públicamente.

Durante una entrevista en Despierta con CDN, Almánzar cuestionó los procedimientos policiales en estos casos y afirmó que muchas de las muertes ocurren sin la presencia del Ministerio Público.

“Pero casi siempre son ejecuciones. No significa que no hay intercambios de disparos, los ha habido, y fuertes”, expresó.

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El activista sostuvo que la lucha contra la delincuencia no debe limitarse a operativos policiales, sino que también debe abordar las causas sociales del problema y la responsabilidad de los distintos actores del sistema de justicia.