DD.HH. reporta 23 muertes en «intercambios de disparos» durante octubre

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, informó que esa organización contabiliza 23 muertes en supuestos intercambios de disparos durante octubre y advirtió que la cifra podría ser mayor que la reportada públicamente.
Durante una entrevista en Despierta con CDN, Almánzar cuestionó los procedimientos policiales en estos casos y afirmó que muchas de las muertes ocurren sin la presencia del Ministerio Público.
“Pero casi siempre son ejecuciones. No significa que no hay intercambios de disparos, los ha habido, y fuertes”, expresó.
El activista sostuvo que la lucha contra la delincuencia no debe limitarse a operativos policiales, sino que también debe abordar las causas sociales del problema y la responsabilidad de los distintos actores del sistema de justicia.
Notas relacionadas
Cuestiona actuación de las autoridades
Almánzar consideró que los jueces y fiscales deben asumir mayor responsabilidad en la persecución del delito y reclamó investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
Asimismo, pidió fortalecer la prevención y la educación comunitaria para evitar que la respuesta a la delincuencia se limite al uso de la fuerza.
“La lucha contra el crimen y la delincuencia no es exclusiva de la justicia. Es de todos”, manifestó.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos también aclaró que defender los derechos humanos no significa justificar delitos, sino garantizar que las personas sean sometidas a la justicia mediante el debido proceso.
“Nosotros defendemos la vida de ese delincuente. Que debe procesarse y facilitarse a la misma justicia para que lo procese”, afirmó.
Te puede interesar
- Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad
- CMD denuncia falta de nombramientos: «Hay 15 mil médicos desempleados»
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo