¿Cómo se compone el tribunal que conocerá ahora el caso Jet Set?

El emblemático proceso judicial del caso Jet Set entra en su etapa culminante con la asignación del tribunal colegiado que conocerá el juicio de fondo y la ratificación de una recalificación jurídica clave, un cambio procesal decisivo que reconfigura el panorama penal y las reclamaciones civiles de los imputados.

La abogada constitucionalista Maribel Reyes destacó la trascendencia de este paso, señalando que representa un momento determinante para las víctimas y el sistema de justicia. «El juicio de fondo va a ser el primer cierre que va a tener el dolor de la familia y la respuesta de la justicia a la sociedad», afirmó la jurista durante su intervención mediática.

El tribunal a cargo estará integrado por tres juezas de carrera. Reyes resaltó la solvencia técnica del colegiado y su apego a la jurisprudencia: «Cuando tú buscas la jurisprudencia de este tribunal, han aplicado mucho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y han respetado las decisiones de la Suprema Corte de Justicia».

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El tribunal estará presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las juezas Tania Haydée Yunes Sánchez y Jissel Yomaris Naranjo Tejada.

La decisión del juez de instrucción de recalificar la acusación —que abre la posibilidad de penas que van desde los 2 hasta los 30 años de prisión, máxima sanción del Código Penal vigente al momento de los hechos— tomó por sorpresa a varios sectores. «Nadie vio venir que en la instrucción se recalificara el expediente, era algo que muchos veíamos difícil», explicó Reyes.