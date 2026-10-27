¿Cómo se compone el tribunal que conocerá ahora el caso Jet Set?

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El emblemático proceso judicial del caso Jet Set entra en su etapa culminante con la asignación del tribunal colegiado que conocerá el juicio de fondo y la ratificación de una recalificación jurídica clave, un cambio procesal decisivo que reconfigura el panorama penal y las reclamaciones civiles de los imputados.
La abogada constitucionalista Maribel Reyes destacó la trascendencia de este paso, señalando que representa un momento determinante para las víctimas y el sistema de justicia. «El juicio de fondo va a ser el primer cierre que va a tener el dolor de la familia y la respuesta de la justicia a la sociedad», afirmó la jurista durante su intervención mediática.
El tribunal a cargo estará integrado por tres juezas de carrera. Reyes resaltó la solvencia técnica del colegiado y su apego a la jurisprudencia: «Cuando tú buscas la jurisprudencia de este tribunal, han aplicado mucho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y han respetado las decisiones de la Suprema Corte de Justicia».
- El tribunal estará presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las juezas Tania Haydée Yunes Sánchez y Jissel Yomaris Naranjo Tejada.
La decisión del juez de instrucción de recalificar la acusación —que abre la posibilidad de penas que van desde los 2 hasta los 30 años de prisión, máxima sanción del Código Penal vigente al momento de los hechos— tomó por sorpresa a varios sectores. «Nadie vio venir que en la instrucción se recalificara el expediente, era algo que muchos veíamos difícil», explicó Reyes.
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El rol del Ministerio Público y el impacto de la recalificación
Frente a las críticas sobre la actuación inicial del Ministerio Público, calificada por algunos como conservadora, Reyes defendió el trabajo del órgano persecutor al señalar que aportó los elementos probatorios y la fundamentación necesaria para hacer posible el cambio de calificación.
«El Ministerio Público hizo lo que tenía que hacer y le dio herramientas al juez para que ponderara lo que tenía que ponderar. Si el Ministerio Público no le da la investigación y los argumentos, el juez no hubiese tenido la oportunidad de recalificar el hecho», aseveró la especialista.
La recalificación no solo impacta la graduación de la pena penal, sino que atañe directamente a la responsabilidad civil: «Esta recalificación no solo impacta la parte penal, impacta la parte civil que va atada a ese proceso penal; las multas y los pagos a las víctimas también pueden cambiar».
Por último, la experta enfatizó que el caso Jet Set evidencia la urgencia de concretar la reforma del Código Penal en el país. «Pasó el caso Jet Set y fue un golpe para toda la sociedad de decir: debimos tener un nuevo Código Penal mucho antes, para que los jueces tengan las normas necesarias para condenar con lo que realmente la sociedad necesita», concluyó.
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