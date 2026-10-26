COE afirma estar preparado ante posibles lluvias intensas en noviembre

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Olivares, aseguró que la institución ha reforzado la coordinación entre los organismos de respuesta y trabaja en protocolos para enfrentar posibles inundaciones ante las lluvias intensas que históricamente han afectado a Santo Domingo durante el mes de noviembre.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Olivares explicó que las autoridades han identificado puntos críticos de inundación en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, además de establecer mecanismos de coordinación para responder con mayor rapidez ante eventos meteorológicos que puedan poner en riesgo a la población.

El funcionario recordó que el país ha experimentado episodios de lluvias e inundaciones severas en noviembre durante años anteriores, por lo que afirmó que las instituciones están trabajando de manera anticipada para reducir sus consecuencias.

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“Vamos a seguir trabajando en la fortaleza de poder tener una rápida respuesta y de la anticipación de los hechos”, expresó Olivares, al precisar que la responsabilidad del COE se concentra en la respuesta ante emergencias y la coordinación de los organismos involucrados.

COE identifica puntos críticos de inundación

Olivares explicó que el organismo ha identificado zonas donde la acumulación de basura y el taponamiento de cañadas pueden provocar inundaciones en cadena, con efectos sobre distintas comunidades y vías del Gran Santo Domingo.

Indicó que esos puntos han sido comunicados a la Mancomunidad de Alcaldes del Gran Santo Domingo para evaluar posibles obras de mitigación. También se prevén encuentros con juntas de vecinos para fortalecer la prevención y la participación ciudadana.

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Asimismo, señaló que se trabaja en protocolos para el cierre de vías principales, elevados y pasos a desnivel cuando las condiciones de las lluvias representen un peligro para los conductores y peatones, en coordinación con las instituciones correspondientes.

El director del COE agregó que se han realizado coordinaciones con organismos como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Defensa y la Defensa Civil.