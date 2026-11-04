CMD denuncia falta de nombramientos: «Hay 15 mil médicos desempleados»

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El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña, denunció que miles de profesionales de la medicina continúan sin oportunidades de empleo y estimó que alrededor de 15 mil médicos están desempleados en el país, pese a las necesidades de personal que enfrenta el sistema sanitario.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Peña cuestionó las cifras de nuevos nombramientos que se han divulgado y aseguró que actualmente el Servicio Nacional de Salud (SNS) cuenta con unos 21 mil médicos, frente a una cantidad superior a los 50 mil profesionales graduados.
“Hay una deficiencia a nivel nacional y, sobre todo, también hay un aumento de la tasa de desempleo médico. En un estudio que hicimos está aproximadamente entre 15 mil o más médicos desempleados”, expresó.
El dirigente gremial sostuvo que los médicos generales son los que enfrentan mayores dificultades para conseguir oportunidades laborales y planteó que la implementación de la atención primaria contribuiría a ampliar los espacios de trabajo y mejorar la organización del sistema de salud.
CMD reclama respuestas a sus demandas
Peña explicó que la convocatoria a un nuevo paro nacional en los hospitales respondió, entre otros factores, a la falta de respuestas de distintas instituciones públicas a las demandas del sector médico.
Entre los reclamos mencionó la regularización de 134 médicos del Ministerio de Salud Pública que, según indicó, reciben salarios inferiores a RD$50,000; el pago de incentivos por antigüedad y el aumento de los incentivos por trabajar turnos de 12 y 24 horas.
También señaló que el gremio tiene más de 1,200 expedientes pendientes relacionados con incentivos por antigüedad y que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mantiene una deuda de RD$27 millones con médicos que realizan labores de auditoría.
A estas demandas agregó la terminación de varios centros hospitalarios intervenidos, entre ellos los hospitales Padre Billini y Musa, así como la construcción de cuatro apartamentos destinados a médicos.
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Suspenden paro tras reunión con Abinader
El presidente del CMD informó que la organización decidió suspender el paro nacional que tenía previsto realizar en los hospitales, luego de establecer comunicación con el presidente Luis Abinader y acordar un encuentro para abordar las reivindicaciones del sector.
Según Peña, la reunión fue pautada para el jueves 12, a las 3:00 de la tarde, en el Palacio Nacional, con la participación del mandatario.
El dirigente explicó que el gremio llevaba alrededor de diez meses intentando establecer canales de diálogo con distintas instituciones y que la falta de respuestas motivó la convocatoria a la protesta.
“Si el primer mandatario ha propiciado una apertura al diálogo, estábamos buscando esa apertura. Eso es lo que queríamos”, manifestó.
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