CMD denuncia falta de nombramientos: «Hay 15 mil médicos desempleados»

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña, denunció que miles de profesionales de la medicina continúan sin oportunidades de empleo y estimó que alrededor de 15 mil médicos están desempleados en el país, pese a las necesidades de personal que enfrenta el sistema sanitario.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Peña cuestionó las cifras de nuevos nombramientos que se han divulgado y aseguró que actualmente el Servicio Nacional de Salud (SNS) cuenta con unos 21 mil médicos, frente a una cantidad superior a los 50 mil profesionales graduados.

“Hay una deficiencia a nivel nacional y, sobre todo, también hay un aumento de la tasa de desempleo médico. En un estudio que hicimos está aproximadamente entre 15 mil o más médicos desempleados”, expresó.

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El dirigente gremial sostuvo que los médicos generales son los que enfrentan mayores dificultades para conseguir oportunidades laborales y planteó que la implementación de la atención primaria contribuiría a ampliar los espacios de trabajo y mejorar la organización del sistema de salud.

CMD reclama respuestas a sus demandas

Peña explicó que la convocatoria a un nuevo paro nacional en los hospitales respondió, entre otros factores, a la falta de respuestas de distintas instituciones públicas a las demandas del sector médico.

Entre los reclamos mencionó la regularización de 134 médicos del Ministerio de Salud Pública que, según indicó, reciben salarios inferiores a RD$50,000; el pago de incentivos por antigüedad y el aumento de los incentivos por trabajar turnos de 12 y 24 horas.

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También señaló que el gremio tiene más de 1,200 expedientes pendientes relacionados con incentivos por antigüedad y que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mantiene una deuda de RD$27 millones con médicos que realizan labores de auditoría.

A estas demandas agregó la terminación de varios centros hospitalarios intervenidos, entre ellos los hospitales Padre Billini y Musa, así como la construcción de cuatro apartamentos destinados a médicos.