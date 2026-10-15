Centros educativos de innovación logran avances en lectura y matemática

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El proyecto presidencial para la excelencia educativa, que se desarrolla en 300 centros públicos del país, registra avances en las competencias de lectura y matemática de los estudiantes, según informó Darwin Caraballo durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.
Caraballo explicó que, tras concluir el primer año de implementación, las evaluaciones realizadas a más de 12,000 estudiantes muestran que tres de cada cuatro niños están adquiriendo competencias en lectura y la mitad desarrolla habilidades en matemática, particularmente en tercero y sexto grado.
La iniciativa surgió en el marco de Educa y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación y de tres universidades: la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Central del Este (UCE) y la Universidad del Caribe (Unicaribe).
El proyecto involucra a cerca de 100 mentores, profesionales del sistema educativo que acompañan a directores y docentes para fortalecer la calidad de la enseñanza, dar seguimiento al calendario escolar e identificar a tiempo las dificultades de aprendizaje.
“Lo que estamos asegurando hoy con estos educadores que mantienen ese contacto directo y esa mentoría permanente con los centros es que se cumpla una ruta de trabajo con los estudiantes”, explicó Caraballo.
Indicó que los centros fueron seleccionados aleatoriamente entre los aproximadamente 7,400 existentes en el país, con el propósito de que la experiencia represente distintas realidades del sistema educativo público.
Notas relacionadas
El proyecto busca mejorar sin aumentar el gasto
Caraballo sostuvo que la iniciativa procura aprovechar mejor los recursos humanos disponibles en el sistema educativo, sin crear una estructura paralela ni aumentar significativamente el gasto público.
Precisó que los mentores son funcionarios del Ministerio de Educación y que no reciben una remuneración adicional por esta labor, aunque se contemplan recursos para cubrir sus traslados a los centros escolares.
A su juicio, uno de los principales aportes del programa es asegurar la continuidad del proceso de enseñanza, mediante el seguimiento a estudiantes con dificultades y el apoyo a los docentes en la planificación y ejecución de las clases.
“Lo importante aquí no es información. Hoy la información está accesible en todos los canales. Es aprender a cómo decodificar esa información”, expresó al referirse a la necesidad de fortalecer las competencias fundamentales.
Incorporarán herramientas tecnológicas e inteligencia artificial
El especialista adelantó que, en la nueva etapa del proyecto, se incorporarán herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para facilitar la planificación de los docentes y también evaluar los aprendizajes de los estudiantes.
También destacó la participación de las universidades, cuyos docentes, investigaciones y conocimientos se ponen al servicio de las escuelas públicas para contribuir a mejorar los resultados educativos.
Caraballo señaló que la experiencia tiene un carácter experimental y busca identificar prácticas que puedan extenderse a una mayor proporción del sistema educativo. Según explicó, existen recursos humanos disponibles para ampliar la iniciativa a centros que representen más del 50 % de la matrícula actual, sin que ello implique necesariamente incrementar el presupuesto.
Finalmente, consideró que el desafío de la educación dominicana no se limita a cumplir con la cantidad de horas de clases, sino a garantizar que ese tiempo se aproveche de manera efectiva y permita desarrollar competencias en lectura, razonamiento, resiliencia y trabajo en equipo.
Te puede interesar
- Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad
- CMD denuncia falta de nombramientos: «Hay 15 mil médicos desempleados»
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Emoción entre los fieles que asisten a la última misa de León XIV en Uruguay