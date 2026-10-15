Centros educativos de innovación logran avances en lectura y matemática

El proyecto presidencial para la excelencia educativa, que se desarrolla en 300 centros públicos del país, registra avances en las competencias de lectura y matemática de los estudiantes, según informó Darwin Caraballo durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

Caraballo explicó que, tras concluir el primer año de implementación, las evaluaciones realizadas a más de 12,000 estudiantes muestran que tres de cada cuatro niños están adquiriendo competencias en lectura y la mitad desarrolla habilidades en matemática, particularmente en tercero y sexto grado.

La iniciativa surgió en el marco de Educa y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación y de tres universidades: la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Central del Este (UCE) y la Universidad del Caribe (Unicaribe).

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El proyecto involucra a cerca de 100 mentores, profesionales del sistema educativo que acompañan a directores y docentes para fortalecer la calidad de la enseñanza, dar seguimiento al calendario escolar e identificar a tiempo las dificultades de aprendizaje.

“Lo que estamos asegurando hoy con estos educadores que mantienen ese contacto directo y esa mentoría permanente con los centros es que se cumpla una ruta de trabajo con los estudiantes”, explicó Caraballo.

Indicó que los centros fueron seleccionados aleatoriamente entre los aproximadamente 7,400 existentes en el país, con el propósito de que la experiencia represente distintas realidades del sistema educativo público.