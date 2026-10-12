Alerta Rosada llevará jornadas gratuitas de prevención del cáncer de mama

La campaña Alerta Rosada realizará jornadas gratuitas de prevención del cáncer de mama en 18 localidades de República Dominicana, con consultas médicas, orientación sobre el autoexamen y seguimiento a personas con hallazgos que requieran evaluaciones adicionales.

Así lo informó Carlos Pimentel, gerente de Prevención y Promoción de Mapfre, durante una entrevista en Despierta con CDN, al presentar la duodécima edición de la iniciativa, desarrollada en alianza con Grupo Ramos y otras empresas.

“Vamos a estar tocando 18 localidades diferentes a nivel nacional”, explicó Pimentel, quien destacó que el propósito es pasar de la concientización a acciones concretas que contribuyan a detectar la enfermedad a tiempo.

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Las jornadas cuentan con unidades móviles y profesionales de ginecología y mastología. Están abiertas a mujeres y hombres, ya que, según explicó el representante de Mapfre, los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama.

Advierten sobre diagnósticos tardíos

Pimentel indicó que durante las 11 ediciones anteriores la campaña había alcanzado 95,600 personas, y que para este año se propone superar las 100,000.

“Lo preocupante es en el estadio que encontramos eso. 60 al 65 por ciento de los casos ya están en un estadio avanzado”, expresó al referirse a la detección del cáncer de mama.

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El representante de Mapfre señaló que la iniciativa da seguimiento a las personas en quienes se identifican nódulos, quistes u otros hallazgos, para motivarlas a completar las evaluaciones médicas correspondientes.

Asimismo, estimó que en República Dominicana se registran 3,266 nuevos casos de cáncer de mama al año, cifra que maneja la entidad.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas pueden acudir a las localidades incluidas en el calendario de la campaña, sin costo y sin necesidad de inscripción previa. Según Pimentel, las jornadas se desarrollan de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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Los menores de edad deben asistir acompañados de su tutor legal y presentar identificación para el registro correspondiente.

Pimentel resaltó que las alianzas entre el sector privado permiten ampliar el alcance de la campaña y también fortalecer las acciones de prevención y detección.