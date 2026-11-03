Abogada cuestiona equilibrio de género en nueva SCJ

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La abogada constitucionalista Maribel Reyes cuestionó el equilibrio de género en la reciente selección de nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que la sustitución de tres juezas por igual número de mujeres no representa necesariamente una elección equilibrada.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Reyes explicó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió seis nuevos miembros para completar la conformación del máximo tribunal y designó por primera vez a un presidente proveniente de la carrera judicial.
Sin embargo, sostuvo que el resultado de la selección debe analizarse más allá de la cantidad de hombres y mujeres que ingresaron.
“Para mí no fue una elección equilibrada, fue una elección donde tú evaluaste y no confirmaste mujeres, en cambio evaluaste y confirmaste hombres y luego me sustituiste tres mujeres”, expresó.
La jurista indicó que, tras observar las entrevistas realizadas a los aspirantes, consideraba que había más mujeres con capacidad para ascender a la Suprema Corte de Justicia que las finalmente seleccionadas, pese a que la mayoría de los entrevistados eran hombres.
Un nuevo ciclo en la Suprema Corte
Reyes valoró que la elección de los seis jueces se realizara por unanimidad y consideró que la decisión envía un mensaje de respaldo institucional a la nueva conformación del Poder Judicial.
En ese sentido, llamó a los juristas y a los distintos sectores de la sociedad a apostar por el Estado democrático de derecho, la independencia judicial y el fortalecimiento de la nueva gestión.
También señaló que será importante observar la conformación de las salas del tribunal, especialmente la penal y la administrativa, debido a las responsabilidades que tendrán sus presidentes.
Explicó que quienes encabezan esas salas tienen influencia en la organización de los expedientes, el orden en que se conocen y su distribución entre los magistrados.
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Independencia judicial y desafíos
La abogada sostuvo que la independencia del Poder Judicial no debe limitarse a proyectar una imagen institucional, sino que debe demostrarse en su ejercicio.
“Esa independencia no es solamente parecerla, sino serla”, afirmó al referirse al compromiso asumido por el presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la independencia judicial.
Reyes consideró que uno de los principales desafíos será determinar si la elección de un presidente proveniente de la carrera judicial constituye una práctica que pueda mantenerse en futuras conformaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
Finalmente, felicitó al presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y expresó sus buenos deseos a la nueva gestión.
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