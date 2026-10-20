Modesto Reyes: 21 provincias dependen del cultivo de arroz en RD

El ingeniero agrónomo Modesto Reyes advirtió que la eliminación de los aranceles a la importación de arroz representa una amenaza para los productores nacionales, al señalar que unas 21 provincias y alrededor de 300,000 familias dependen de esta actividad económica.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Reyes, titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo, afirmó que el sector arrocero necesita mayor apoyo estatal, financiamiento, mecanización e inversión en investigación para competir en condiciones más equitativas con productores extranjeros.

El exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sostuvo que las importaciones de arroz aumentaron considerablemente en 2024, cuando, según sus datos, ingresaron al país unas 214,000 toneladas, frente a las 22,000 toneladas importadas en 2023.

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A su juicio, ese incremento perjudicó principalmente a los pequeños y medianos productores, quienes enfrentaron dificultades para colocar sus cosechas en los molinos y se vieron obligados a vender a precios bajos.

Reyes cuestionó que República Dominicana compita con Estados Unidos sin contar con niveles similares de subsidios y tecnología. Indicó que los productores dominicanos trabajan, en promedio, con extensiones de entre 40 y 50 tareas, mientras que las fincas estadounidenses pueden alcanzar unas 500 hectáreas.

Arroz sostiene empleos y economías provinciales

El dirigente político afirmó que alrededor de 300,000 familias dependen de la producción arrocera y que esta actividad genera unos 300,000 empleos. Además, estimó en RD$45,000 millones el valor del mercado del arroz dominicano.

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Señaló que 21 provincias tienen en el cultivo de arroz uno de sus principales motores económicos y citó a Duarte como la principal productora, seguida de Montecristi.

Advirtió que una reducción de las oportunidades en las zonas rurales podría acelerar la migración de jóvenes hacia las ciudades y el extranjero, con consecuencias para las comunidades agrícolas.

Reyes también sostuvo que el país produce arroz suficiente para cubrir la mayor parte de la demanda nacional y estimó que la producción local satisface aproximadamente el 96 % del consumo.