Modesto Reyes: 21 provincias dependen del cultivo de arroz en RD

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El ingeniero agrónomo Modesto Reyes advirtió que la eliminación de los aranceles a la importación de arroz representa una amenaza para los productores nacionales, al señalar que unas 21 provincias y alrededor de 300,000 familias dependen de esta actividad económica.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Reyes, titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo, afirmó que el sector arrocero necesita mayor apoyo estatal, financiamiento, mecanización e inversión en investigación para competir en condiciones más equitativas con productores extranjeros.
El exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sostuvo que las importaciones de arroz aumentaron considerablemente en 2024, cuando, según sus datos, ingresaron al país unas 214,000 toneladas, frente a las 22,000 toneladas importadas en 2023.
A su juicio, ese incremento perjudicó principalmente a los pequeños y medianos productores, quienes enfrentaron dificultades para colocar sus cosechas en los molinos y se vieron obligados a vender a precios bajos.
Reyes cuestionó que República Dominicana compita con Estados Unidos sin contar con niveles similares de subsidios y tecnología. Indicó que los productores dominicanos trabajan, en promedio, con extensiones de entre 40 y 50 tareas, mientras que las fincas estadounidenses pueden alcanzar unas 500 hectáreas.
Arroz sostiene empleos y economías provinciales
El dirigente político afirmó que alrededor de 300,000 familias dependen de la producción arrocera y que esta actividad genera unos 300,000 empleos. Además, estimó en RD$45,000 millones el valor del mercado del arroz dominicano.
Señaló que 21 provincias tienen en el cultivo de arroz uno de sus principales motores económicos y citó a Duarte como la principal productora, seguida de Montecristi.
Advirtió que una reducción de las oportunidades en las zonas rurales podría acelerar la migración de jóvenes hacia las ciudades y el extranjero, con consecuencias para las comunidades agrícolas.
Reyes también sostuvo que el país produce arroz suficiente para cubrir la mayor parte de la demanda nacional y estimó que la producción local satisface aproximadamente el 96 % del consumo.
Notas relacionadas
Propone subsidios y modernización del cultivo
Como parte de las medidas para fortalecer el sector, Reyes planteó ampliar el financiamiento en condiciones favorables para los pequeños y medianos productores, impulsar la mecanización y establecer mecanismos de apoyo al combustible utilizado en la producción.
Asimismo, consideró necesario aumentar la inversión en investigación agrícola y mejorar las variedades de arroz para elevar la productividad por superficie cultivada.
El agrónomo insistió en que la discusión sobre los aranceles debe tomar en cuenta no solo el comercio internacional, sino también el impacto sobre el empleo rural, los productores nacionales y la seguridad alimentaria de República Dominicana.
Te puede interesar
- Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad
- CMD denuncia falta de nombramientos: «Hay 15 mil médicos desempleados»
- Indomet prevé aguaceros y tronadas en varias provincias este sábado
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo