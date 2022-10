Desmienten que joven de video viral sea hijo del diputado del PRM

Los abogados Kahlil Arias y Elin Domínguez, negaron que el video que circula en las redes sociales, donde aparecen en la playa diciendo que se robaron una tierra “atento a granos”, sea verdadero y que el joven Kahlil sea hijo del diputado del Partido Revolucionario Moderno, Gregorio Domínguez.

“Nos encontrábamos en Punta Rusia, compartiendo con familiares y amigos. Y estábamos haciendo alusión a un video del abogado Amadeo Peralta, quien en una entrevista dijo esa expresión”, indicaron a un medio local.

Manifestaron que la persona que grabó el video, lo subió a un estado de WhatsApp y que, de ahí, lo grabaron y lo publicaron en una Página de Facebook.

Domínguez sostuvo que sus actuaciones le pertenecen y que no es correcto involucrar a terceros para hacer daño.

De acuerdo con declaraciones de ambos, ya impusieron una denuncia en contra de las personas que cometieron este hecho.

“Que digan que dije malas palabras, y no que me robé nada ¡No me he robado nada!”, exclamó Domínguez.

Por su lado, Arias, expreso que, «queremos desmentir y pedir perdón si alguien se sintió ofendido. He sido abogado de cientos de defendidos. No soy hijo del diputado del PRM».

En el video viral, dos hombres -Arias y Domínguez- expresan que se apropiaron “atento a gran…” de la playa La Ensenada, ubicada justo antes de Punta Rucia, en la provincia Puerto Plata. Los usuarios señalaron que el joven era hijo del diputado del PRM Gregorio Domínguez, quien obtuvo el escaño en la circunscripción #1 de Santiago en las elecciones del año 2020.