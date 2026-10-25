Designan tribunal para nuevo juicio del caso Jet Set

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue designado para conocer el nuevo juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set. Sin embargo, la fecha de la audiencia todavía no se ha establecido y se espera que se fije en los próximos días.

El tribunal estará presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las juezas Tania Haydée Yunes Sánchez y Jissel Yomaris Naranjo Tejada.

La designación se produce luego de que el juez Franny González Castillo acogiera el cambio de calificación jurídica de los hechos, de homicidio involuntario a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual. Esta decisión implica que el proceso se conocerá nuevamente ante un tribunal colegiado.

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El caso está relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras se celebraba una presentación del merenguero Rubby Pérez.

La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Ahora, las partes involucradas esperan la fijación oficial de la fecha para el inicio de esta nueva etapa judicial.