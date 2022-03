Designan con nombre de María Cristina Camilo salón de eventos Conape

Santo Domingo RD.- El consejo directivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), determinó, mediante la resolución 01, designar con el nombre de la reconocida María Cristina Camilo, el salón de eventos de su sede principal.

La disposición resalta que la destacada actriz de 103 años, durante largo tiempo y aún se mantiene laborando en favor de los adultos mayores. Lo hace “con sabiduría, honestidad, gallardía, entereza, responsabilidad y un amor infinito que solo ella sabe dar”.

La iniciativa fue aprobada a unanimidad durante una sesión presidida por los doctores Winston Genao y José García Ramírez, representantes del ministro de Salud Pública quien es el presidente del Consejo Directivo y director ejecutivo del CONAPE, respectivamente.

Salón de eventos Conape

El doctor García Ramírez, agradeció al consejo directivo de la entidad, aceptar y probar su propuesta. Ya que Camilo tiene sobrados méritos para que el área más emblemática del Conape lleve su nombre.

La señora Camilo, representante de los envejecientes en el referido Consejo, expresó que tal distinción le emocionada, alegra y satisface. Esto porque se trata de un reconocimiento al trabajo que realiza para solidarizarse con sus iguales.

Puedes leer: Designan a Quiñones editor de Cultura y Espectáculos de CDN y elCaribe

“La verdad, uno no sabe nunca la sorpresa que Dios le tiene reservada. De todo corazón les agradezco ese gesto de amor que ustedes me han dado. Eso me alienta a resistir los pocos días que me quedan de vida y ofrecerlo al Señor. Como muestra del amor que él me ha dado y que ustedes me demuestran” afirmó.

“Gracias, muchas gracias y sepan que esto no tengo como pagarlo, solamente pidiéndole a Dios que a cada uno de ustedes les de muchas bendiciones. Y una larga vida como la mía, de 103 años” manifestó la centenaria, visiblemente emocionada.

Además de Winston Genao, estuvieron presentes, Nurys Presbot de Michel, por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Alejandro Correa. Del Consejo Nacional de la empresa Privada (CONEP) y Roselia Montero, del Ministerio de Educación.

Asimismo, participaron, Degni Vásquez, del Ministerio de Cultura; Tomasina Pascual Fanit, del Ministerio de Obras Públicas; Antonio Medina. También de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Marianela de la Cruz, de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG); Juan Estévez. Del Ministerio de Trabajo y Miguel A. Hache, por la Iglesia Católica.

La señora Camilo, representante de los envejecientes

Durante la reunión, Genao expresó que el Ministerio de Salud Pública está muy satisfecho con el manejo del Conape. Esto a través de las múltiples actividades que realizó el pasado año 2021, en favor de los envejecientes.

Destacó la transparencia en la entrega de alimentos, medicamentos y otros insumos a los hogares de día y los hogares permanentes (asilos). Así como la institucionalidad de sus dependencias, lo cual va en consonancia con la acción de gobierno del presidente Luis Abinader Corona.

De su lado, García Ramírez destacó en su informe que el Conape realiza un trabajo en equipo, transparente y apegado a los valores éticos. Para garantizar la calidad de vida de los adultos mayores en la República Dominicana. En base al “Desarrollo y Bienestar del Adulto Mayor, Rectoría y Regularización del Sistema de Protección del Adulto Mayor y Fortalecimiento institucional, ejes estratégicos de la institución.