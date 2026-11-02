CNM designa a Justiniano Montero presidente de la Suprema Corte de Justicia

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante una sesión en la que también seleccionaron seis nuevos magistrados para integrar el máximo tribunal del país.

Sobre Justiniano

Especializada en asuntos civiles y comerciales, (presidente de la Suprema Corte de Justicia)

Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con maestrías en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco, y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha. También posee formación especializada en derecho constitucional y judicial.

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Justiniano Montero Montero lo designaron presidente de la Suprema Corte de Justicia

Su carrera en la judicatura comenzó en 1998. Antes de llegar a la Suprema Corte, en abril de 2019, desempeñó funciones en la jurisdicción civil y comercial y en la administración de la carrera judicial.

Ha participado en organismos de ética judicial, incluida la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y en iniciativas de modernización del Poder Judicial, como la implementación de la Ley 339-22 sobre uso de medios digitales.

Su experiencia combina jurisdicción civil, administración judicial y participación en mecanismos de ética y transformación tecnológica.

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Los nuevos magistrados

Los nuevos magistrados son Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Yldefso Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián y Arelis Socorro Ricourt Gómez. También Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau.