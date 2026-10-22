Politólogos advierten aumento de la desafección partidaria rumbo a 2028

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La pérdida de credibilidad de los partidos políticos y el cuestionamiento a sus dirigentes podrían profundizar la desafección partidaria de cara a las elecciones de 2028, advirtieron politólogos consultados sobre el tema.
Los especialistas señalaron que el distanciamiento de los ciudadanos respecto a las organizaciones políticas responde a diversos factores, entre ellos la crisis de liderazgo, los cuestionamientos por corrupción y el incumplimiento de las propuestas presentadas durante las campañas electorales.
El politólogo Fernando Peña sostuvo que la situación va más allá del desinterés de la población y refleja una crisis económica, social e institucional que también afecta la confianza en los dirigentes.
“Aquí hay una crisis económico-social vinculada a la crisis de las instituciones. Y al mismo tiempo hay una crisis de liderazgo”, expresó Peña, quien cuestionó el comportamiento de sectores de la dirigencia política y sus vínculos con casos de corrupción y violaciones a la ley.
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Una deuda con la sociedad
En esa misma línea, Idian Medina consideró que los partidos mantienen una deuda con la sociedad debido a que, a su juicio, muchas de las propuestas que presentan durante las campañas no se concretan de manera significativa cuando llegan al poder.
Juan Manuel García también atribuyó la desafección al contraste entre las promesas electorales y la forma en que actúan los funcionarios una vez que asumen sus responsabilidades.
Según explicó, durante las campañas los partidos ofrecen políticas públicas y cambios, pero al llegar al Gobierno suelen actuar bajo una lógica distinta.
Cambios en el electorado
El politólogo José Miguel Vásquez planteó que las transformaciones de la sociedad dominicana también influyen en la relación de los ciudadanos con la política, especialmente por las diferencias entre las generaciones de votantes.
“Ya no es lo mismo un votante de 50 años al votante mayoritario que no pasa de 26 años. La alimentación, el criterio, el interés que lo mueve es completamente diferente”, afirmó.
Vásquez agregó que los casos de corrupción que involucran a figuras reconocidas también pueden debilitar la confianza ciudadana, sobre todo cuando esas personas eran consideradas referentes o ejemplos a seguir.
“Entonces tú dices: ‘Ven acá, pero si ese era mi ícono, mi ejemplo, mi guía y ya cayó. ¿Creo en la política o no creo?’”, expresó.
Los especialistas coincidieron en que la desafección partidaria no es un fenómeno reciente, sino una situación que se ha acumulado con el tiempo. Ante ese escenario, plantearon la necesidad de que las organizaciones políticas transformen sus prácticas y propuestas para responder a las expectativas de la sociedad actual y de las nuevas generaciones.
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