Derrumbe de paredes causa daños en viviendas de Los Alcarrizos

Según los residentes, un vecino construyó la pared con piedras, bloques y relleno de tierra. Las lluvias deslizaron el terreno y derribaron la estructura. Gran parte del material cayó sobre una cañada y la cubrió por completo.

Herrera cuestionó las condiciones en que el vecino levantó la pared. También aseguró que las autoridades habían advertido sobre la construcción.

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“Esa pared se construyó en medio de la cañada, sin ningún tipo de seguridad. Medio Ambiente vino y las autoridades municipales le notificaron, pero aun así continuó la construcción”, afirmó.

Por su parte, Rafael Pérez Ramírez señaló que la falta de un desagüe pudo contribuir a la acumulación de agua y al desplazamiento del terreno.

“Después, sin ningún desagüe ni nada, toda esa agua que cayó bajó con mucha fuerza hacia acá”, explicó.

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Daños en el sector Savica

En el sector Savica, otra pared cayó sobre dos viviendas y provocó daños materiales. Las autoridades no reportaron víctimas mortales por este hecho.

El presidente del Concejo de Regidores de Los Alcarrizos, Rafael Hernández, afirmó que las inundaciones fueron menores que en años anteriores. Atribuyó esta situación a los trabajos de saneamiento de cañadas que realizó el ayuntamiento, bajo la dirección del alcalde Junior Santos.

Hernández explicó que estos trabajos ayudaron a reducir los efectos de las lluvias en un municipio donde las cañadas atraviesan distintos sectores.

“Gracias a Dios, los trabajos de saneamiento de cañadas que ha realizado la alcaldía han ayudado a reducir los daños en estos momentos difíciles. Como estamos rodeados de cañadas en todos los sectores, antes, cuando ocurrían fenómenos de esta magnitud, siempre había zonas que se inundaban”, expresó el regidor.

Por Donald Troncoso.