Deportan a “Petán”, buscado por homicidio en Villa Consuelo

La Policía Nacional, a través de Interpol Santo Domingo, recibió a Bryan Rafael Gómez, alias “Petán”, deportado desde Estados Unidos, donde se encontraba antes de ser trasladado al país por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en marzo de 2021 en Villa Consuelo, Distrito Nacional.

Gómez llegó el martes 20 de octubre por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en un vuelo de las autoridades migratorias estadounidenses. Tras procesarlo en el Vacacional de Haina, se entrega al Departamento de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios).

Contra el detenido pesa la orden de arresto número 0170-ENERO-2023. La orden emitida el 24 de enero de 2023, así como una notificación roja de Interpol para su búsqueda y captura internacional.

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De acuerdo con el informe policial, el requerimiento judicial está relacionado con los delitos de asociación de malhechores. Además, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, en perjuicio de Richy de Jesús Martínez y Catán Rodríguez, conocido como “Tatán”.

El procedimiento se realizó mediante la coordinación de Interpol Santo Domingo, la Dirección General de Migración y la Unidad de Repatriados de la Procuraduría General de la República.

La Policía Nacional informó que Gómez se presentara ante las autoridades judiciales. Autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.