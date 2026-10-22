Departamento Aeroportuario promueve a RD como destino para aviación ejecutiva

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Las Vegas, Nevada.– El Departamento Aeroportuario (DA), participa en la Convención y Exposición de Aviación de Negocios (NBAA-BACE 2026), que se celebra del 20 al 22 de octubre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con el objetivo de promover a la República Dominicana como un destino estratégico para la aviación ejecutiva y privada en el Caribe.
La institución está presente en este importante escenario internacional como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el posicionamiento del país, atraer nuevas oportunidades de inversión y negocios, establecer alianzas con actores de la industria y proyectar las ventajas competitivas de la República Dominicana, su conectividad aérea y el potencial de su infraestructura aeroportuaria.
Agenda de reuniones con representantes de la industria
Durante el evento, la delegación del Departamento Aeroportuario encabezado por su director ejecutivo, Mérido Torres Espinal, desarrolla una agenda de reuniones con representantes de la industria, enfocada en identificar oportunidades de cooperación, inversión y negocios que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del sector aeroportuario nacional.
“Una vez más, la República Dominicana participa en el evento de la NBAA, el principal encuentro de la aviación ejecutiva de los Estados Unidos, reafirmando nuestro compromiso de impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector y para el país”, expresó Torres.
El titular de la DA destacó, además, que la presencia dominicana responde a una estrategia orientada a aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado y posicionar a la República Dominicana como el destino líder del Caribe insular para la aviación ejecutiva y privada.
Notas relacionadas
El director ejecutivo está acompañado por una delegación integrada por Ana Imbert, directora de Administraciones Aeroportuarias; Christiern Broberg, director de Diseño Aeroportuario; Miguel Cruz, director de Gestión Humana; y Wanda Sánchez, directora de Comunicación.
NBAA-BACE constituye uno de los principales encuentros internacionales de la aviación ejecutiva y de negocios. La edición 2026 reúne a más de 700 empresas expositoras y convoca a más de 17,000 profesionales de la industria, entre fabricantes de aeronaves, operadores, inversionistas, proveedores de servicios aeroportuarios, empresas tecnológicas y otros actores vinculados al sector aeronáutico.
Departamento Aeroportuario presenta los servicios, facilidades y capacidades
En este escenario, el stand del Departamento Aeroportuario presenta los servicios, facilidades y capacidades de la infraestructura aeroportuaria del país, al tiempo que funciona como punto de encuentro para generar acercamientos con operadores, inversionistas, empresas y representantes de la industria aeronáutica internacional.
Con su participación en NBAA-BACE 2026, el Departamento Aeroportuario continúa ampliando sus vínculos con actores estratégicos de la industria y promoviendo las condiciones y oportunidades que ofrece la República Dominicana para el desarrollo de la aviación ejecutiva y privada, como parte de los esfuerzos para fortalecer la conectividad aérea, diversificar la oferta turística y contribuir al crecimiento económico del país.
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