Departamento Aeroportuario promueve a RD como destino para aviación ejecutiva

Las Vegas, Nevada.– El Departamento Aeroportuario (DA), participa en la Convención y Exposición de Aviación de Negocios (NBAA-BACE 2026), que se celebra del 20 al 22 de octubre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con el objetivo de promover a la República Dominicana como un destino estratégico para la aviación ejecutiva y privada en el Caribe.

La institución está presente en este importante escenario internacional como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el posicionamiento del país, atraer nuevas oportunidades de inversión y negocios, establecer alianzas con actores de la industria y proyectar las ventajas competitivas de la República Dominicana, su conectividad aérea y el potencial de su infraestructura aeroportuaria.

Agenda de reuniones con representantes de la industria

Durante el evento, la delegación del Departamento Aeroportuario encabezado por su director ejecutivo, Mérido Torres Espinal, desarrolla una agenda de reuniones con representantes de la industria, enfocada en identificar oportunidades de cooperación, inversión y negocios que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del sector aeroportuario nacional.

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“Una vez más, la República Dominicana participa en el evento de la NBAA, el principal encuentro de la aviación ejecutiva de los Estados Unidos, reafirmando nuestro compromiso de impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector y para el país”, expresó Torres.

El titular de la DA destacó, además, que la presencia dominicana responde a una estrategia orientada a aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado y posicionar a la República Dominicana como el destino líder del Caribe insular para la aviación ejecutiva y privada.