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Santo Domingo, RD. – El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) denunció la presunta ejecución policial de un joven de 20 años en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este, y acusó a miembros de la Policía Nacional de sacarlo con vida de su vivienda para posteriormente matarlo de nueve disparos.

El coordinador y vocero del organismo en el distrito municipal San Luis, Diógenes Ozuna, calificó el hecho como un asesinato a sangre fría y exigió al Ministerio Público investigar la actuación de los agentes que participaron en el operativo.

Según el relato ofrecido por una tía del fallecido al representante de los derechos humanos, agentes de Investigaciones Criminales (Dicrim) llegaron durante la madrugada de este martes a la residencia donde el joven dormía junto a su esposa, ubicada en la calle Las Damas, del referido sector.

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La mujer sostiene que los agentes subieron a la segunda planta, rompieron la puerta del apartamento y penetraron hasta la habitación. Cuando el joven despertó y preguntó qué ocurría, los policías le comunicaron que estaba detenido.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, los agentes lo golpearon y posteriormente lo sacaron con vida de la vivienda. A pocas cuadras del lugar se escucharon nueve disparos.

Ozuna aseguró que, según testimonios de vecinos, el joven suplicaba por su vida mientras era trasladado por los uniformados.

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«Lo sacan al muchacho, se lo llevan y a pocas cuadras de la casa suenan nueve disparos. Y lo ejecutan a sangre fría», denunció el dirigente de los derechos humanos.

La tía del fallecido también afirmó que los agentes no presentaron una orden de arresto y que su sobrino no tenía denuncias en su contra. Asimismo, aseguró que no tenía antecedentes penales.

Ozuna acusa a la PN y cuestiona silencio del Ministerio Público

La denuncia estuvo acompañada de fuertes cuestionamientos contra las autoridades. Ozuna pidió directamente al procurador fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, intervenir en el caso y advirtió que la falta de respuesta del órgano persecutor podría comprometer su responsabilidad.

«El Ministerio Público que usted dirige guarda silencio y cuando guarda silencio se hace cómplice», expresó Ozuna al reclamar una investigación.

El representante del CDDH también lanzó graves acusaciones contra un supuesto equipo de agentes policiales, al que dijo haber denominado anteriormente “escuadrones de la muerte”, porque, según su denuncia, actuaría al margen de los procedimientos legales y decidiría quién debe vivir y quién debe morir.

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Ozuna manifestó preocupación porque, según afirmó, integrantes de ese mismo grupo habrían participado recientemente en otro caso de muerte de un joven en el sector El Almirante.

El dirigente también advirtió sobre el peligro de que particulares puedan utilizar sus supuestas conexiones dentro de organismos policiales para tomar represalias contra otras personas.

«Si una persona le cae mal al otro, el otro utiliza el Dicrim y lo manda a ejecutar», sostuvo.

Familia señala a un supuesto microtraficante

En medio de la denuncia, la tía del joven señaló a un hombre del sector, a quien atribuyó presuntos vínculos con el microtráfico y supuestas influencias dentro del Dicrim.

Según el relato que Ozuna atribuyó a la mujer, esa persona habría manifestado que tenía relaciones dentro de ese organismo y que poseía un video que podría revelar aspectos de lo ocurrido.

La denunciante también aseguró que sus familiares habían tenido problemas con ese individuo y que teme por la vida de otro de sus sobrinos, quien, según indicó, se encuentra fuera del país porque supuestamente agentes policiales lo estarían buscando.

Ozuna aclaró que estas acusaciones corresponden al testimonio de la familiar y no a hechos que haya comprobado personalmente.

Denuncian que voltearon cámara de seguridad

En otro audiovisual difundido por el representante del CDDH, este muestra una cámara de seguridad ubicada en las proximidades de la vivienda y denuncia que habría sido volteada durante el operativo.

Además, en el audiovisual familiares del hoy occiso aseguran que el joven fue sacado de la residencia sin que allí se observaran rastros de sangre y cuestiona que posteriormente la cámara apareciera orientada hacia otra dirección.

Ante la gravedad de las acusaciones, Ozuna solicitó al procurador fiscal Milcíades Guzmán designar un fiscal de homicidios para investigar el caso, con la participación de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

También informó que una comisión del Comité Dominicano de los Derechos Humanos acompañaría a los familiares para dar seguimiento a las diligencias correspondientes.