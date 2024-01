Santo Domingo Oeste, RD. – Un ciudadano denunció que la basura tiene arropada a algunas comunidades y cerrado el tránsito en Pantoja, alegando que el actual alcalde de la Junta Municipal de ese distrito, Fidel De Los Santos, no hace su trabajo.

En un vídeo enviado a través de Whatsapp anuestra redacción, la persona que muestra una calle que se encuentran en el frente del politécnico San José Fe y Alegría, La cual luce repleta de desechos sólidos, impidiendo el paso de vehículos y la incomodidad para que la gente de pie transite.

Miren como está esto en Pantoja miren, no hay por donde transitar, lamentablemente Pantoja no tiene Alcalde, no tiene Alcalde.

Dijo el en el audiovisual.