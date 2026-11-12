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Familiares de dominicanos que viajaron a Rusia y terminaron vinculados a la guerra contra Ucrania denunciaron este miércoles la presunta muerte de uno de sus parientes en el frente de combate.

Se trata de Daulvin Martínez, conocido como Anyelo, oriundo de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. Según los familiares, otro dominicano que permanece en la zona de guerra y mantiene comunicación con sus allegados les informó sobre su fallecimiento.

Los parientes también aseguraron que Juan Ramón Sánchez se encuentra herido. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni las circunstancias en las que habría resultado afectado.

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La denuncia llevó nuevamente a familiares de los reclutados a protestar frente al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Allí reclamaron la intervención del Gobierno dominicano y respuestas sobre el paradero y las condiciones de sus seres queridos.

Entre lágrimas y muestras de desesperación, los manifestantes pidieron que las autoridades gestionen el regreso de los ciudadanos que permanecen en territorio ruso y en zonas de combate. Temen que otros dominicanos pierdan la vida mientras continúan expuestos al conflicto.

Denuncian engaños con ofertas de trabajo

Los familiares sostienen que varios jóvenes viajaron a Rusia después de recibir supuestas ofertas laborales para desempeñarse como mecánicos, soldadores, electricistas y trabajadores de la construcción.

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Sin embargo, aseguran que al llegar al país fueron incorporados a las fuerzas militares rusas y enviados a entrenamientos o posiciones relacionadas con la guerra contra Ucrania.

Entre los principales reclamos y denuncias de los familiares figuran:

Muerte de Daulvin Martínez: sus parientes aseguran que falleció en el frente de guerra. Era oriundo de Bajos de Haina y conocido como Anyelo.

sus parientes aseguran que falleció en el frente de guerra. Era oriundo de Bajos de Haina y conocido como Anyelo. Juan Ramón Sánchez herido: según los familiares, permanece lesionado en medio del conflicto.

según los familiares, permanece lesionado en medio del conflicto. Supuestos engaños: denuncian que varios dominicanos viajaron a Rusia con ofertas de trabajo y terminaron vinculados a las fuerzas militares.

denuncian que varios dominicanos viajaron a Rusia con ofertas de trabajo y terminaron vinculados a las fuerzas militares. Repatriación: exigen que el Gobierno gestione el regreso de sus seres queridos.

exigen que el Gobierno gestione el regreso de sus seres queridos. Respuestas oficiales: piden información sobre el paradero y las condiciones de los ciudadanos que permanecen en Rusia.

En declaraciones anteriores, Beatriz Melo, familiar de uno de los dominicanos, describió la angustia que atraviesan las familias. «A él lo llevaron para una guerra. Esos muchachos no son de guerra. Estamos destrozados, no dormimos, no comemos», expresó durante una protesta en octubre.

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Por su parte, Ana Brioso denunció que su hijo Juan Ramón Sánchez viajó con una oferta para trabajar como mecánico y que, según su relato, fue presionado para firmar documentos al llegar a Rusia.

Cancillería mantiene gestiones diplomáticas

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó en octubre que había recibido documentación de 20 ciudadanos dominicanos formalmente identificados por sus familiares. Sus casos fueron comunicados a las autoridades rusas para solicitar información y asistencia.

La institución también explicó que algunos ciudadanos y sus parientes denunciaron que las condiciones en las que terminaron involucrados en actividades relacionadas con el conflicto no correspondían a las ofertas laborales que recibieron inicialmente.

Como parte de las gestiones, el canciller Víctor -Ito- Bisonó abordó el tema con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión bilateral celebrada el 24 de septiembre en Nueva York.

Posteriormente, el Gobierno dominicano informó que contrató asistencia jurídica en Rusia para evaluar las condiciones contractuales de los ciudadanos y explorar alternativas legales para brindarles protección.

El 25 de octubre, la Cancillería anunció que había gestionado el retorno de cuatro dominicanos que desistieron de incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas. Los ciudadanos habían comunicado que no firmarían contratos con el Ministerio de Defensa de ese país.

Pese a esas gestiones, los familiares que protestaron este miércoles insisten en que necesitan respuestas sobre sus parientes y acciones para conseguir su regreso.

La denuncia sobre la presunta muerte de Daulvin Martínez aumenta la preocupación de las familias, que temen que otros dominicanos corran la misma suerte mientras permanecen en el conflicto armado.