Denuncian ola de robos en barrio Los Gringos de Haina

HAINA.- Como tierra de nadie es calificada la comunidad de Los Gringos, por la delincuencia desenfrenada que mantiene atemorizados a sus habitantes.

Los lugareños en la zona calificaron de desesperante la situación que viven, ya que no tienen tranquilidad debido a la ola de robos y atracos.

“Los ladrones no nos dejan dormir, uno no puede estar tranquilo con los ladrones, no tenemos tranquilidad”, denunció Rosa Pérez.

En ese sentido, la joven Miguelina Perdomo, quien también reside en el barrio Los Gringos, dijo que al momento de ir a su lugar de trabajo, debe salir sin dinero y sin ningún objeto de valor por miedo a ser víctima de un asalto.

Uno de los últimos hechos delictivos quedó captado en las cámaras de seguridad de un negocio. Estas muestran a varios hombres cuando realizaban el robo, cargando con dinero en efectivo, y diferentes bebidas alcohólicas.

Jenny Abreu, propietaria del negocio en donde los individuos penetraron a robar, indicó que estos rompieron la puerta del establecimiento y lograron sustraer una cantidad de dinero, mismo que utilizaría para pagar el banco al día siguiente, también celulares, bebidas alcohólicas, entre otras cosas.

Se quejaron, además, de la poca presencia policial en los diferentes barrios de Haina.

Solicitan a la Policía Nacional tomar acción para detener a los antisociales.