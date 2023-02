Denuncian obligan niños a limpiar escuela por falta de conserje en Ureña Cancela

Los niños de la escuela Madre Teresa de Calcuta, ubicada en el sector Ureña Cancela, en el Km. 19 de Las Américas, son obligados a limpiar el plantel educativo por falta de conserjes, denunció este viernes una madre que tiene dos hijos que cursan el preescolar y primero de primaria.

La denuncia llegó acompañada de varias imágenes en las que se observa a un niño realizando labores de conserjería, así como el amplio estado de abandono y deterioro en las infraesturas del plantel educativo. “Pero el problema es que están poniendo niños pequeños a que limpien el aula, más los baños. Pueden coger una bacteria”, escribió una madre a nuestra línea de denuncias.

Otra situación que aqueja a los padres es la falta de profesores para impartir docencia en un centro educativo de tanda extendida, razón por la que según dicen dividieron los alumnos en dos grupos, uno para recibir clases tres días a la semana y el otro apenas dos días.

“Es tanda extendida y lo tienen divididos por dos grupos, debido a que no hay personal. Uno recibe clases dos días y otro en tres días. Los que van dos días a clases no están recibiendo docencia con mejor frecuencia y no participan en las actividades. Hoy es día del estudiante y los que van dos días no pueden asistir”, narran.

Hicieron un llamado al ministro de Educación para que resuelvan el problema lo antes posible, de lo contrario advierten que iniciarán un proceso de huelgas y manifestaciones hasta que nombren el personal de conserjería y los maestros que necesitan en ese plantel educativo, mismo que imparte docencia hasta el octavo grado de primaria.