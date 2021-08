Denuncian cúmulo de basura en residencial Carmen Renata III en Pantoja

Dicen camiones compactadores tardan hasta tres semanas sin pasar

Santo Domingo, RD.- El exorbitante cúmulo de desechos sólidos en el residencial Carmen Renata III, en Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste, se ha convertido en un foco de contaminación ambiental que preocupa a los residentes en el lugar, luego de que los camiones recolectores del distrito municipal, que preside Fidel de los Santos, se tarden hasta tres semanas sin pasar.

Los residentes enviaron imágenes a este medio a través de nuestro número de WhatsApp, que describen el escenario de abandono que viven desde hace tiempo, un problema que para ellos es de “nunca acabar”.

Aseguraron que fue la mañana del pasado miércoles cuando dos camiones compactadores acudieron a las manzanas A y C, pero el cúmulo de basura que había, producto de varias semanas sin acudir, no les permitió la recogida en todo el lugar.

Para ellos, la acumulación de desechos como consecuencia de la ineficiencia en el servicio de la Junta Distrital de Pantoja en la recogida de basura, no solo provoca contaminación ambiental por su descomposición y el derrame de lixiviado, sino también la presencia de decenas de ratas, mosquitos y cucarachas que acuden a los depósitos de basura para alimentarse, lo que podría poner en peligro la salud de los moradores.

Aunque el residencial cuanta con varios depósitos de basura, el cúmulo existente es de tan alta magnitud que los desechos cubren las aceras y los contenes del lugar, según se aprecia en las imágenes compartidas.

Los residentes afirmaron que han acudido a las autoridades del ayuntamiento y les dicen que tienen los camiones compactadores dañados o que la recaudación de los arbitrios es muy baja para brindar un servicio eficiente, pero, según dice, “en otros barrios de Pantoja la siguen recogiendo”.

Sin embargo, señalaron que se comunicaron con la empresa encargada de la gestión de cobros, Sisprinca y textualmente les explicaro: “Lamentablemente no trabajamos de la mano, ya que solo somos la empresa recaudadora, no solo del servicio de la basura, sino de los demás arbitrios del municipio, esa área la maneja otra persona donde nosotros no tenemos autoridad... pasamos la novedad, pero no nos permiten hacer más de ahí”.

Tomando en consideración el problema de salubridad que les afecta, solicitaron a la Junta de Vecinos del residencial actuar en consecuencia, antes de que pueda surgir un brote de enfermedad que agrave la situación.

