Denuncian cónsul ucraniana dificulta traslado de refugiados a hoteles

Santo Domingo RD.- Representantes de la Asociación Dominicana de Transporte Turístico, Adotratur, indicaron que Ilona Oleksandrivha, cónsul honoraria de Ucrania, ha estado difundiendo falsos rumores entre los turistas varados ocasionando desinformación que han impedido el traslado hacia los hoteles que ha destinado el Estado dominicano para su estadía mientras esperan su vuelo humanitario.

Cipriano Bencosme, presidente de Adotratur, expresó que han logrado identificar y contactar a los clientes en conjunto con Asonahores y el Ministerio de Turismo. Además de un equipo de traductores voluntarios para explicar a cada familia el proceso de repatriación y las gestiones realizadas por el Estado Dominicano. Esto con Alemania y Polonia para lograr retornarlos a sus hogares.

“Tenemos casos de turistas que no han podido ser contactado de manera directa, ya que han recibido una información errónea de parte de la supuesta cónsul. Creando confusión y dándoles pautas no establecidas en el protocolo existente. Además ofreciendo descripciones incorrectas del lugar destinado para su estancia, en lo que esperan los vuelos humanitarios ya acordados”, afirmó Bencosme.

Adotratur indió que han tratado de movilizar hacia Puerto Plata a aproximadamente 700 ucranianos que aún permanecen en Santo Domingo y Punta Cana. Pero que solamente 300 han accedido a realizar el proceso y aceptar la ayuda de las autoridades dominicanas.

Venezolano salvó a dominicano de los bombardeos en Ucrania

Para Davis Rodríguez las últimas semanas han sido una pesadilla. Pero luego de pasar varios días encerrado en el sótano de su casa en la bombardeada ciudad de Bila Tserkva y otros más de recorrido por el oeste de Ucrania, por fin puede decir que ve un alivio en medio de la guerra.

El dominicano contó a un diario local que un venezolano le ha dado acogida en un refugio dentro de una iglesia católica en Leópolis. Una ciudad a donde miles se han trasladado para alejarse de los bombardeos rusos.

"Gracias a Dios encontré a un venezolano que me ha dado apoyo, acogida, y que me ha dado todo lo que yo he necesitado en esta época de tribulación. No solo a mí también a los que me acompañan", expresa el dominicano que tiene cuatro años viviendo en Ucrania.

Asegura Davis Rodríguez que José Jesús Pacheco le ha brindado comida. Asimismo, un lugar para descansar luego de un recorrido de varios días de camino en vehículos y trenes con destino a Alemania.

“Venezuela y Dominicana, hermanos en cualquier parte del mundo”, también publicó junto a una fotografía en su cuenta de redes sociales.

De acuerdo con reportes periodísticos internacionales, Leópolis se ha convertido en una de las ciudades ucranianas donde se han trasladado más refugiados que escapan del este del país.

Hasta este sábado, el ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) había evacuado a trece dominicanos de Ucrania. Entre ellos ocho adultos y cinco menores de edad. Actualmente una misión diplomática especial del Gobierno de República Dominicana se encuentra en la frontera ucraniana.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que en los últimos diez días 1.5 millones de personas han huido de Ucrania.