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La denuncia de la vicepresidenta Raquel Peña sobre una supuesta campaña negativa en su contra ha intensificado el debate sobre las tensiones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de cara a la selección de su candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Las declaraciones de la vicemandataria han generado reacciones entre dirigentes y legisladores oficialistas. Algunos piden moderar las confrontaciones y preservar la unidad de la organización, mientras que representantes de la oposición consideran que las diferencias podrían debilitar electoralmente al partido de Gobierno.

Peña afirmó que enfrenta una campaña que calificó de «sucia, grosera y despiadada». También sostuvo que los ataques no proceden necesariamente de los partidos opositores.

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«Yo no necesito bajarte a ti para subir yo», expresó la vicepresidenta al referirse a la competencia interna y rechazar las descalificaciones entre compañeros de organización.

La funcionaria no identificó públicamente a los responsables de los presuntos ataques. Tampoco presentó pruebas que permitieran establecer quiénes estarían detrás de la campaña que denunció.

Reacciones dentro del PRM

La controversia aumentó luego de que la dirigente oficialista Milagros Ortiz Bosch considerara que Peña debe continuar desarrollando su experiencia política para impulsar sus aspiraciones presidenciales.

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«La vicepresidenta, que es una mujer que ha sido positiva para el país, quizás tiene que construir, como la construí yo, como la construimos todos, la experiencia política», manifestó Ortiz Bosch.

Sus declaraciones provocaron reacciones dentro del partido. La diputada Soraya Suárez defendió la trayectoria de Peña y cuestionó el comentario de la dirigente.

«Lo primero es que es muy desagradable ver a una mujer como Milagros Ortiz Bosch decir eso de otra mujer», expresó la legisladora.

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Suárez también consideró que las denuncias de la vicepresidenta ameritaban una investigación.

«La respuesta debió ser: esto es delicado, esto es grave y hay que investigarlo», sostuvo.

En medio de las diferencias, legisladores del PRM, entre ellos Franklin Romero, Sadoki Duarte y Ramón Bueno, llamaron a reducir las confrontaciones y procurar que las disputas por las aspiraciones no afecten la cohesión partidaria.

La preocupación también alcanza a la dirección de la organización, que trabaja en un mecanismo para establecer reglas sobre la promoción de candidaturas y el comportamiento de los equipos políticos.

La oposición observa el conflicto

Desde la Fuerza del Pueblo, legisladores consideran que las diferencias entre dirigentes oficialistas pueden representar una oportunidad para la oposición de cara a los próximos comicios.

La diputada Rafaela González y el diputado José Antonio Fabián señalaron que las confrontaciones internas del PRM podrían sumarse al descontento ciudadano por el costo de la vida y la gestión gubernamental.

A su juicio, estos factores podrían incidir en el respaldo electoral del partido oficialista en 2028.

No obstante, el efecto electoral de estas diferencias todavía está por determinarse. La disputa se desarrolla antes de que el PRM defina formalmente su candidatura presidencial.

Entre los principales puntos de la controversia figuran: