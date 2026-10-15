Adolescentes tras las rejas: ¿Endurecer las penas o prevenir la delincuencia?

La reforma al sistema de justicia juvenil plantea medidas sociopedagógicas y justicia restaurativa, mientras expertos advierten sobre las fallas en la atención familiar, escolar y estatal.

La prevención, la rehabilitación y la reinserción social centran el debate sobre cómo reducir la delincuencia juvenil en República Dominicana. Esto en medio de las propuestas de reforma al sistema de protección de menores y las demandas de mayor severidad ante hechos violentos cometidos por adolescentes.

En la tercera y última entrega del reportaje especial Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito, recoge las opiniones de especialistas que consideran necesario intervenir antes de que los menores entren en conflicto con la ley, sin descuidar la reeducación de quienes ya cumplen sanciones.

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Adolescentes tras las rejas: ¿Más sanciones o una rehabilitación efectiva?

La legislación establece sanciones de hasta cinco años de privación de libertad para adolescentes de 13 a 15 años. Y de hasta ocho años para quienes tienen entre 16 y menos de 18 años. La privación de libertad se contempla como una medida excepcional, mientras se priorizan alternativas que favorezcan la reinserción.

Guillermo Camilo, encargado de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensa Pública, sostiene que aumentar las penas no resolverá el problema si el Estado no garantiza la reeducación y el retorno de los jóvenes a sus familias y comunidades.