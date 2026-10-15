Adolescentes tras las rejas: ¿Endurecer las penas o prevenir la delincuencia?

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La reforma al sistema de justicia juvenil plantea medidas sociopedagógicas y justicia restaurativa, mientras expertos advierten sobre las fallas en la atención familiar, escolar y estatal.
La prevención, la rehabilitación y la reinserción social centran el debate sobre cómo reducir la delincuencia juvenil en República Dominicana. Esto en medio de las propuestas de reforma al sistema de protección de menores y las demandas de mayor severidad ante hechos violentos cometidos por adolescentes.
En la tercera y última entrega del reportaje especial Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito, recoge las opiniones de especialistas que consideran necesario intervenir antes de que los menores entren en conflicto con la ley, sin descuidar la reeducación de quienes ya cumplen sanciones.
Adolescentes tras las rejas: ¿Más sanciones o una rehabilitación efectiva?
La legislación establece sanciones de hasta cinco años de privación de libertad para adolescentes de 13 a 15 años. Y de hasta ocho años para quienes tienen entre 16 y menos de 18 años. La privación de libertad se contempla como una medida excepcional, mientras se priorizan alternativas que favorezcan la reinserción.
Guillermo Camilo, encargado de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensa Pública, sostiene que aumentar las penas no resolverá el problema si el Estado no garantiza la reeducación y el retorno de los jóvenes a sus familias y comunidades.
Notas relacionadas
El reportaje también expone las limitaciones de los centros de atención, entre ellas la falta de profesionales especializados en salud mental infantil y adolescente, situación que obliga a buscar apoyo en hospitales y universidades.
Propuestas para prevenir la delincuencia
El anteproyecto de reforma al Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contempla medidas sociopedagógicas para menores de 12 años vinculados a hechos delictivos e incorpora la justicia restaurativa para adolescentes que pueden responder ante la justicia. Esta última busca que asuman responsabilidad, reparen el daño y participen en procesos de reeducación.
La prevención familiar figura entre las principales recomendaciones. La psicóloga Yubelkys Alvarado advierte que los golpes no corrigen la conducta. Propone fortalecer la comunicación, establecer límites y prestar atención a las necesidades emocionales de los hijos.
A esto se suman propuestas para mejorar la supervisión escolar, ampliar las actividades deportivas y técnico-profesionales, y ofrecer atención focalizada a familias vulnerables. Unicef plantea acercar trabajadores sociales a esos hogares para facilitar el acceso a servicios básicos y especializados.
El reportaje también recoge la necesidad de reforzar los programas de reeducación dentro de los centros y crear mecanismos de acompañamiento después de cumplir las sanciones. Esto a fin de prevenir la reincidencia.
Jóvenes que buscan otra oportunidad
Las historias de los adolescentes entrevistados reflejan las consecuencias de sus decisiones, pero también sus aspiraciones. Esteban quiere trabajar y estudiar en la universidad. De su lado, Sofía espera regresar a las aulas y convertirse en azafata para construir un futuro junto a su hija y sus padres.
Sus testimonios cierran la serie con una pregunta de fondo: qué oportunidades y acompañamiento necesitan los menores para evitar que la delincuencia marque sus vidas. La prevención temprana y la capacidad del Estado para reeducar y facilitar la reinserción aparecen como elementos centrales de esa respuesta.
Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito es un reportaje especial de la periodista Keren Lucas.
Te puede interesar
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes
- Abogada advierte sobre multas y prisión por incumplir la facturación electrónica
- Aumento de combustibles premium genera quejas entre conductores