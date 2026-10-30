Déficit habitacional en RD ronda 1.5 millones de viviendas

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El déficit habitacional en República Dominicana ronda los 1.5 millones de viviendas, entre las que hacen falta y las que necesitan reparación o mejoras, según explicó Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).
La dirigente indicó que, de esa cantidad, casi un millón corresponde al déficit cualitativo y más de 400,000 a la necesidad de nuevas soluciones habitacionales, ya sea mediante compra o alquiler.
Meléndez consideró que una de las principales dificultades para reducir esta brecha es el acceso a financiamiento asequible, por lo que Acoprovi impulsa mecanismos para facilitar la adquisición de viviendas mediante préstamos hipotecarios con tasas preferenciales y cuotas fijas de hasta 25 años.
Acoprovi plantea varias vías de financiamiento
Meléndez explicó que la propuesta más avanzada permitiría a los afiliados al sistema de pensiones acceder a préstamos hipotecarios con condiciones preferenciales, sin retirar ni tocar sus ahorros individuales.
La asociación también evalúa una iniciativa para que los trabajadores puedan utilizar una parte de sus ahorros personales como inicial para adquirir una vivienda. Otra alternativa consiste en que las administradoras de fondos de pensiones inviertan en proyectos habitacionales, con el propósito de reducir sus costos de financiamiento.
Notas relacionadas
Construcción necesita 80,000 trabajadores dominicanos
La presidenta de Acoprovi afirmó que el sector necesita alrededor de 80,000 trabajadores dominicanos. Y destacó que los salarios para personal especializado pueden oscilar entre RD$1,500 y RD$3,500 diarios.
Señaló que la aplicación de una dispensa de la Tesorería de la Seguridad Social permitiría calcular las retenciones según lo que cada trabajador devenga en las distintas obras donde presta servicios, evitando descuentos que pueden superar sus ingresos.
Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Jornada de empleo busca incorporar nuevos trabajadores
Acoprovi promoverá durante noviembre una jornada nacional de empleo en la construcción, con una actividad presencial el día 19. Las postulaciones digitales comenzarán el 2 de noviembre, a través del WhatsApp 809-250-7742.
Meléndez explicó que podrán participar personas mayores de 18 años sin experiencia previa. Estas tendrán acceso a formación y a oportunidades laborales con una garantía mínima de tres meses de trabajo.
Acoprovi identifica rangos de precios de viviendas
La titular de Acoprovi explicó que las viviendas de bajo costo se sitúan por debajo de aproximadamente RD$5.5 millones. Las de interés social, en torno a RD$3.5 millones o menos; y las de rango medio, entre RD$6 millones y RD$11 millones.
Indicó que este último segmento enfrenta dificultades para acceder a incentivos. Por tal razón, la asociación busca que los nuevos mecanismos de financiamiento también beneficien a las familias que aspiran a comprar viviendas de precio medio.
Feria inmobiliaria para la diáspora en Madrid
Meléndez anunció la primera feria inmobiliaria de Acoprovi en el exterior. Organizada junto al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, del 6 al 8 de noviembre en Madrid, España.
El evento contará con cerca de 30 expositores, entre constructores y agentes inmobiliarios, con proyectos dirigidos a dominicanos residentes en Europa y otras personas interesadas en adquirir propiedades en República Dominicana.
Te puede interesar
- Subsidios a combustibles superan los RD$43,300 millones en 2026
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes
- Abogada advierte sobre multas y prisión por incumplir la facturación electrónica