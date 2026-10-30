Déficit habitacional en RD ronda 1.5 millones de viviendas

El déficit habitacional en República Dominicana ronda los 1.5 millones de viviendas, entre las que hacen falta y las que necesitan reparación o mejoras, según explicó Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

La dirigente indicó que, de esa cantidad, casi un millón corresponde al déficit cualitativo y más de 400,000 a la necesidad de nuevas soluciones habitacionales, ya sea mediante compra o alquiler.

Meléndez consideró que una de las principales dificultades para reducir esta brecha es el acceso a financiamiento asequible, por lo que Acoprovi impulsa mecanismos para facilitar la adquisición de viviendas mediante préstamos hipotecarios con tasas preferenciales y cuotas fijas de hasta 25 años.

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Acoprovi plantea varias vías de financiamiento

Meléndez explicó que la propuesta más avanzada permitiría a los afiliados al sistema de pensiones acceder a préstamos hipotecarios con condiciones preferenciales, sin retirar ni tocar sus ahorros individuales.

La asociación también evalúa una iniciativa para que los trabajadores puedan utilizar una parte de sus ahorros personales como inicial para adquirir una vivienda. Otra alternativa consiste en que las administradoras de fondos de pensiones inviertan en proyectos habitacionales, con el propósito de reducir sus costos de financiamiento.