Defensor del Pueblo realiza encuentro sobre buenas prácticas de género

Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo celebró el segundo “Encuentro de Buenas Prácticas: Compartiendo Lecciones Aprendidas”, con el propósito de seguir fomentando la participación de la sociedad en la retroalimentación y fortalecimiento de políticas y programas institucionales en materia de género, desde un enfoque de derechos humanos.

La primera adjunta y coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del organismo constitucional, Ana Martich, explicó que la actividad se enmarca en el compromiso institucional con la promoción de la igualdad, los derechos y la participación ciudadana, dando continuidad al espacio iniciado en 2025.

En ese sentido, indicó que esta segunda edición procuró profundizar el diálogo interinstitucional y consolidar un espacio de aprendizaje colectivo, participación y rendición de cuentas. Asimismo, señaló que las entidades participantes compartieron programas, proyectos y experiencias orientados a erradicar las brechas de género, prevenir la violencia y la discriminación, promover la autonomía de las mujeres y garantizar sus derechos.

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Detalló las estrategias implementadas para crear mejores condiciones laborales y existenciales, a fin de eliminar las barreras de desigualdad y fortalecer las instituciones.

“En el encuentro se visibilizaron las buenas prácticas que promueven el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, su inclusión en sectores no tradicionales, las masculinidades positivas, la prevención de la violencia y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”, expresó Martich.

De igual modo, precisó que la jornada también permitió intercambiar experiencias e identificar aprendizajes, desafíos y oportunidades de colaboración entre las instituciones y organizaciones participantes, con miras a fortalecer las acciones de prevención de la violencia y la discriminación, así como reducir las brechas de género.

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Martich añadió que, durante la jornada, se desarrolló un foro sobre la articulación entre las instituciones públicas y la sociedad civil, en el que participaron entidades estatales y privadas. Además, fue presentada la Mesa de Género del Defensor del Pueblo.

De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que, pese a los avances registrados por el país en materia de igualdad de género, persisten desafíos estructurales. En ese orden, indicó que la institución trabaja en la consolidación de su institucionalidad de género y el desarrollo de normativas para prevenir y erradicar prácticas sexistas y discriminatorias que vulneran los derechos humanos.