Defensor del Pueblo llama a confiar en Fuerzas Armadas por situación en Haití

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, llamó a la sociedad dominicana a mantener la confianza en las Fuerzas Armadas y a preservar la identidad y la estabilidad nacional, ante los desafíos que representa la crisis política, social y de seguridad que atraviesa Haití.

Ulloa sostuvo que la República Dominicana vive un momento que demanda madurez y responsabilidad en materia de política internacional, al tiempo que resaltó la importancia de respaldar a las instituciones responsables de garantizar la seguridad del territorio y la protección de los ciudadanos.

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«Tenemos que confiar en el Ejército del país y, más que todo, en las Fuerzas Armadas, y llamar a que preservemos siempre la dominicanidad», expresó.

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El defensor del pueblo enfatizó que la protección del ciudadano dominicano y la preservación de la estabilidad nacional deben constituir prioridades fundamentales, especialmente frente a la situación que enfrenta Haití, al que describió como un Estado fallido.

En ese contexto, valoró que la República Dominicana haya logrado mantener su estabilidad a pesar de las dificultades que afectan al vecino país, una realidad que, a su juicio, merece ser reconocida y preservada.

Asimismo, Ulloa consideró que el escenario actual representa una oportunidad para la reflexión nacional y para continuar observando con atención los acontecimientos internacionales relacionados con la crisis haitiana.

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«Este momento es justamente de reflexión», manifestó, al insistir en la necesidad de dar seguimiento a las operaciones que se desarrollan en Haití y a sus posibles implicaciones para la República Dominicana.

Sus declaraciones constituyen un llamado a la confianza institucional, a la protección de los ciudadanos y a la preservación de la estabilidad que ha mantenido el país en medio de un complejo escenario regional.