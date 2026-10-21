Defensor del Pueblo lidera apertura institucional en RD

Santo Domingo. – El informe de Métrica de Justicia Abierta de la República Dominicana (MJA-RD), elaborado por World Justice Project (WJP), reveló que el Defensor del Pueblo se encuentra en el segundo lugar de apertura institucional al obtener 0.71 sobre 1, y alcanzando la calificación máxima (1.00) en la dimensión de colaboración, resultado que comparte con el Poder Judicial, institución que encabeza la medición.

Esta calificación posiciona al organismo extrapoder por encima de más de 20 entidades evaluadas a través de los indicadores de Justicia Abierta: transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, que tiene como objetivo fundamental la justicia centrada en las personas.

La evaluación puntualizó que, dentro del ecosistema de justicia, el organismo constitucional se destaca por el acompañamiento en el acceso a la justicia y en la protección de derechos fundamentales. Detalló que en promedio obtuvo 0.75 en Transparencia, 0.58 en Rendición de Cuentas, 0.49 en Participación y 1.00 en Colaboración.

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Servicios de las entidades públicas

En ese orden, el estudio que evalúa los servicios de las entidades públicas desde una perspectiva centrada en las personas a través de 73 indicadores con información correspondiente principalmente a 2025 destacó que el Defensor del Pueblo logró la puntuación más alta por ejecutar las mejores prácticas en Rendición de Cuentas.

Asimismo, precisó que, como práctica destacada, en el componente de Mecanismos de prevención del ejercicio público indebido, se verificó su Código de Ética, previsiones y órganos que garantizan su cumplimiento. Así como los esfuerzos de capacitación y divulgación en materia de integridad y ética pública.