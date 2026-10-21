Defensor del Pueblo lidera apertura institucional en RD

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Santo Domingo. – El informe de Métrica de Justicia Abierta de la República Dominicana (MJA-RD), elaborado por World Justice Project (WJP), reveló que el Defensor del Pueblo se encuentra en el segundo lugar de apertura institucional al obtener 0.71 sobre 1, y alcanzando la calificación máxima (1.00) en la dimensión de colaboración, resultado que comparte con el Poder Judicial, institución que encabeza la medición.
Esta calificación posiciona al organismo extrapoder por encima de más de 20 entidades evaluadas a través de los indicadores de Justicia Abierta: transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, que tiene como objetivo fundamental la justicia centrada en las personas.
La evaluación puntualizó que, dentro del ecosistema de justicia, el organismo constitucional se destaca por el acompañamiento en el acceso a la justicia y en la protección de derechos fundamentales. Detalló que en promedio obtuvo 0.75 en Transparencia, 0.58 en Rendición de Cuentas, 0.49 en Participación y 1.00 en Colaboración.
Servicios de las entidades públicas
En ese orden, el estudio que evalúa los servicios de las entidades públicas desde una perspectiva centrada en las personas a través de 73 indicadores con información correspondiente principalmente a 2025 destacó que el Defensor del Pueblo logró la puntuación más alta por ejecutar las mejores prácticas en Rendición de Cuentas.
Asimismo, precisó que, como práctica destacada, en el componente de Mecanismos de prevención del ejercicio público indebido, se verificó su Código de Ética, previsiones y órganos que garantizan su cumplimiento. Así como los esfuerzos de capacitación y divulgación en materia de integridad y ética pública.
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De igual modo, el informe resaltó que la institución garante de los derechos fundamentales alcanzó la mayor puntuación en la categoría de Mejores prácticas de Colaboración, por fomentar la cooperación y participación de las personas, a través de espacios de capacitación al público en general, y fortalecer internamente a su personal para llevar a cabo actividades de interlocución con actores sociales.
De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, valoró los esfuerzos que se realizan desde la institución para garantizar derechos, educar y empoderar a la ciudadanía a través de iniciativas que impulsen el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.
“Este resultado nos enorgullece porque reconoce un esfuerzo colectivo. Detrás de cada indicador hay algo que la gente debe poder sentir: una institución que escucha responde y ayuda a resolver. La confianza se construye cuando la ciudadanía encuentra una puerta abierta y una defensa efectiva de sus derechos”, expresó el defensor del pueblo, Pablo Ulloa.
La iniciativa que contó con el acompañamiento del Poder Judicial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reafirma el valor de la cooperación interinstitucional e internacional como motor para fortalecer la transparencia y la apertura del sistema de justicia.
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