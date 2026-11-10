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El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, realizó una visita institucional al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde reafirmó el compromiso firme y permanente de las Fuerzas Armadas con el fortalecimiento de las capacidades nacionales de preparación, coordinación y respuesta ante emergencias y desastres.

El ministro fue recibido por el director del COE, coronel C.B. Erdwin Olivares Luciano, con quien abordó aspectos fundamentales para fortalecer la articulación entre ambas instituciones en los niveles estratégico, operacional y táctico. Esta coordinación tiene como objetivo garantizar el empleo oportuno, eficiente y coordinado de las capacidades militares durante situaciones de emergencia y desastre.

El funcionario estuvo acompañado por el general Juan Alberto Cáceres, director de Planes y Operaciones, y el coronel César Sime, director del Cuerpo Especializado de Mitigación de Desastres (CEMED), con quienes abordó aspectos relacionados con la coordinación interinstitucional, la planificación preventiva, la movilización de recursos y el fortalecimiento de la capacidad operativa ante situaciones de emergencia.

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Durante la reunión, se destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación entre el COE y las Fuerzas Armadas, mediante el establecimiento de mecanismos que permitan integrar las decisiones estratégicas con la planificación operacional y la ejecución táctica sobre el terreno, especialmente ante eventos de gran magnitud que requieran una respuesta interinstitucional.

Apoyo militar ante emergencias

En el encuentro, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, reafirmó el compromiso del Ministerio de Defensa de continuar apoyando al Centro de Operaciones de Emergencias, mediante la disposición de sus capacidades humanas, técnicas y operativas para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante situaciones de emergencia.

En el encuentro, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, reafirmó el compromiso del Ministerio de Defensa de continuar apoyando al Centro de Operaciones de Emergencias

“Desde el Ministerio de Defensa reafirmamos nuestro firme compromiso de continuar apoyando al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y fortaleciendo sus capacidades de preparación, coordinación y listeza operacional. Para ello, ponemos a disposición los recursos humanos, técnicos, logísticos y operativos de nuestras Fuerzas Armadas, manifestó Esto es con el propósito de garantizar una respuesta oportuna, coordinada y efectiva ante cualquier emergencia o desastre que pueda afectar a la población dominicana.

La preparación comienza antes de que ocurra la emergencia, mediante la planificación anticipada, el entrenamiento conjunto, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad permanente de nuestras capacidades. La unidad de esfuerzos y el trabajo articulado entre las instituciones son fundamentales para proteger vidas, reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la nación”, expresó el ministro de Defensa

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Planificación y respuesta conjunta

El coronel Olivares valoró el respaldo permanente del Ministerio de Defensa y resaltó que la participación de las Fuerzas Armadas constituye un componente fundamental del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

La respuesta efectiva ante una emergencia no comienza cuando ocurre el evento, sino mucho antes, mediante la planificación, la preparación y la coordinación de nuestras capacidades.

La integración estratégica, operacional y táctica nos permite actuar con mayor rapidez, eficiencia y unidad de esfuerzo para proteger vidas”, expresó Olivares.

La visita reafirma el compromiso de ambas instituciones de continuar fortaleciendo la planificación conjunta, los protocolos de activación y los mecanismos de coordinación, con el propósito de garantizar una respuesta nacional articulada, oportuna y efectiva ante cualquier contingencia.