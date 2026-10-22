Ministro de Defensa sigue situación en Haití y garantiza seguridad fronteriza

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El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó una reunión con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y los responsables de inteligencia y operaciones para evaluar la situación en Haití y sus posibles efectos en la seguridad nacional.
En el encuentro participaron los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como los directores del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del Ministerio de Defensa.
La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a los acontecimientos en territorio haitiano y evaluar posibles escenarios que puedan afectar la seguridad y la estabilidad de la zona fronteriza.
Notas relacionadas
Descartan cierre fronterizo
Durante el encuentro, las autoridades determinaron que las condiciones actuales no justifican medidas extraordinarias. Por tanto, el Ministerio de Defensa descartó el cierre de la frontera y aseguró que las actividades comerciales, sociales y cotidianas continuarán con normalidad.
La institución indicó que las autoridades competentes mantienen la situación bajo supervisión y que, hasta el momento, no existen circunstancias que ameriten alterar la dinámica habitual de las comunidades fronterizas.
Mantendrán vigilancia en la frontera
Las Fuerzas Armadas continuarán vigilando la evolución de los acontecimientos en Haití, en coordinación con los demás organismos del Estado que operan en la zona.
Para ello, mantendrán el intercambio de información, el análisis de inteligencia y la evaluación de posibles escenarios. Estas acciones permitirán determinar si resulta necesario adoptar medidas preventivas para proteger la seguridad nacional.
Fernández Onofre también destacó la importancia de la coordinación entre los distintos componentes de las Fuerzas Armadas y las instituciones estatales involucradas. Además, señaló la necesidad de tomar decisiones basadas en información actualizada y evaluaciones objetivas.
El Ministerio de Defensa reiteró su compromiso con la protección del territorio nacional, la soberanía y la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, aseguró que mantendrá la vigilancia en la frontera sin afectar innecesariamente las actividades económicas y sociales de las comunidades.
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