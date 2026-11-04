Defensa de Jean Alain Rodríguez recusa juezas del tribunal

Abogados de imputados en el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez recusaron este miércoles a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Alegaron falta de transparencia y cuestionaron la forma en que se ha conducido el proceso judicial.

Los abogados Lucrecio Burgos y Alfredo Solano recusaron a las magistradas y expresaron su inconformidad con la composición actual del tribunal y algunas de sus decisiones procesales.

El abogado Manuel Sierra cuestionó la actuación de las magistradas y afirmó que existe una supuesta complacencia con los requerimientos del Ministerio Público.

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«Hay una complacencia enorme con los requerimientos del Ministerio Público, sobre todo con la nueva composición del tribunal», expresó. También señaló que una de las juezas no participó en incidentes anteriores y que desconocen su voto particular.

Por su parte, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Jisel Soto, defendió la actuación de las magistradas y rechazó que los argumentos presentados constituyan motivos legales para recusarlas.

La jueza sostuvo que el tribunal mantiene su compromiso con las garantías procesales y aseguró que las críticas no modificarán su criterio jurisdiccional.

Tras evaluar los planteamientos de la defensa, las magistradas rechazaron la recusación por considerar que carecía de fundamentos. Sin embargo, dejaron en manos de la Corte de Apelación la decisión correspondiente.