Defensa Pública rechaza asignar abogados a empresas acusadas de lavado

La Defensa Pública cerró las puertas a la posibilidad de asignar abogados de oficio a empresas privadas acusadas de lavado de activos y advirtió que no cederá ante las presiones de los tribunales, pese a que la falta de representantes legales mantiene paralizados varios procesos judiciales.

El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, fue categórico al afirmar que esa institución no asignará defensores públicos a empresas privadas. Esto al sostener que no existe una disposición legal que la obligue a hacerlo.

La reiteración de esta postura se produce ante las constantes solicitudes de los tribunales para que la Defensa Pública brinde asistencia legal gratuita a empresas acusadas de participar en presuntas redes de lavado de activos provenientes de actos de corrupción. La falta de abogados mantiene estancados algunos de estos procesos judiciales.