Defensa de los Espaillat apela cambio de calificación jurídica en caso Jet Set

La defensa de Antonio y Maribel Espaillat López presentó un recurso de apelación contra la decisión que cambió la calificación jurídica del proceso por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, al considerar que vulnera garantías constitucionales y el derecho de defensa.

Los abogados solicitan a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar y declarar nula la resolución que sustituyó los cargos de homicidio y golpes y heridas involuntarios por los de homicidio y golpes y heridas voluntarios, bajo la figura del dolo eventual. La decisión la dictó el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.

Miguel Valerio cuestiona el dolo eventual

El abogado Miguel Valerio sostuvo que los hechos descritos en la acusación no configuran dolo eventual y que la nueva calificación penal es incorrecta. A su juicio, extender el alcance de una norma penal en perjuicio de los imputados vulnera el principio de legalidad y pone en riesgo la seguridad jurídica.