Defensa de los Espaillat apela cambio de calificación jurídica en caso Jet Set

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La defensa de Antonio y Maribel Espaillat López presentó un recurso de apelación contra la decisión que cambió la calificación jurídica del proceso por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, al considerar que vulnera garantías constitucionales y el derecho de defensa.
Los abogados solicitan a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar y declarar nula la resolución que sustituyó los cargos de homicidio y golpes y heridas involuntarios por los de homicidio y golpes y heridas voluntarios, bajo la figura del dolo eventual. La decisión la dictó el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.
Miguel Valerio cuestiona el dolo eventual
El abogado Miguel Valerio sostuvo que los hechos descritos en la acusación no configuran dolo eventual y que la nueva calificación penal es incorrecta. A su juicio, extender el alcance de una norma penal en perjuicio de los imputados vulnera el principio de legalidad y pone en riesgo la seguridad jurídica.
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Valerio también cuestionó que la variación se produjera antes de que la defensa presentara sus pruebas. Argumentó que el artículo 327 del Código Procesal Penal permite advertir a las partes sobre una posible nueva calificación. Pero que, en este caso, el tribunal no debió decidirla en esa etapa del juicio.
Se recuerda que el desplome de la discoteca Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 y dejó 236 personas fallecidas y 186 heridas. La apelación busca que una instancia superior revise la decisión judicial; no constituye un fallo sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Fecha para inicio juicio de fondo caso Jet Set
La jueza Esmirna Gisselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fijó para el 10 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, el inicio del juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el desplome del techo de la discoteca Jet Set.
El proceso deberá comenzar desde cero ante el tribunal colegiado. La nueva fecha marca el inicio de esta etapa judicial, en la que conocerán las pruebas y los argumentos de las partes.
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