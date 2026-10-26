Decomisan puros y bebidas ilegales valorados en más de RD$40 millones

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ceccom y la Digemaps decomisaron 76,859 puros premium y 2,549 botellas de mamajuana en establecimientos de Higüey y La Otra Banda, en la provincia La Altagracia.

La mercancía, valorada en más de RD$40 millones, lo incautaron por falsificación, contrabando y falta de registros sanitarios. Durante los operativos también ocuparon 8,518 anillos utilizados para falsificar marcas de cigarros.

Las autoridades advirtieron que estas actividades ilícitas afectan la economía, fomentan la evasión fiscal y ponen en riesgo la salud de los consumidores. Los operativos contaron con el apoyo del Ministerio Público y miembros del Ejército de República Dominicana.