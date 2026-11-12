¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo.-El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este miércoles la décima versión de la feria Emprendedores, donde participaron más 80 jóvenes expositores que competirán por el premio José Luis Corripio Estrada, que alcanza la cifra de tres millones de pesos.

El acto inaugural, celebrado en el centro comercial Downtown Center, en Santo Domingo, contó con la presencia de:

Leah Campos, embajadora de Estados Unidos.

Ligia Bonetti, empresaria.

Manuel Corripio, empresario.

Otras personalidades del país.

Una plataforma para nuevos negocios

La feria, una iniciativa de Medios Emprendedores impulsada por David Collado, llega a su décima edición consolidándose como una plataforma de apoyo al talento, la innovación y el desarrollo de nuevos negocios en el país.

Publicidad

La iniciativa de David Collado busca visualizar el empredidurismo y reconoce la trayectoria de Pepín Corripio.



En esta ocasión, 80 proyectos emprendedores tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos y servicios, conectar con potenciales clientes y dar a conocer sus iniciativas al público.

Collado anima a perseverar

Collado, CEO de Medios Emprendedores y ministro de Turismo, llamó a los jóvenes a no desvanecer en sus sueños y proyectos, ya que el éxito es de los que luchan.

«Si se les cierra una puerta toquen otras y otras. Y cuando parezca que todas están cerradas, llegó el momento de construir sus propias puertas», dijo Collado a los jóvenes emprendedores, lo que provocó una gran ovación entre los asistentes en el acto inaugural.

Empresarios respaldan a los emprendedores

La presidenta del Sociedad Industrial Dominicana (SID), Ligia Bonetti, manifestó que la feria Emprendedores representa un compromiso con el futuro y el talento dominicano.

Publicidad

Agradeció el esfuerzo de David Collado por impulsar la feria de Emprendedores, que este año alcanza su décima edición.

El empresario Manuel Corripio, quien recibió el reconocimiento a nombre de su padre don Pepín, destacó y exhortó a los jóvenes a no darse por vencidos ante las adversidades propia de emprender algún proyecto.

También destacó los vínculos de su padre, don Pepín, con David Collado, a quienes definió como dos grandes emprendedores.

Publicidad

En marco de la feria se entregó otro reconocimiento al presidente del Banco Popular Dominicano, Manuel Grullón Hernández, por su exitosa trayectoria.

Tras agradecer el reconocimiento, Grullón Hernández llamó a los emprendedores a ser consistente en su iniciativas y sueños. La feria, que tuvo diversos escenarios, que iban desde la exposición y ventas de productos hasta paneles y talleres gratuitos conducidos por expertos, se inició a las 9 de la mañana y se extendió toda la tarde.

La Feria Emprendedores es una oportunidad para apoyar el talento dominicano, descubrir nuevos productos y servicios, conocer historias inspiradoras y aprender de personas que han logrado desarrollar negocios exitosos.